Slušaj vest

O životu Stele Savić, čije je telo prošle nedelje pronađeno u ventilacionom otvoru jedne zgrade na Vračaru u Beogradu, javnost je počela intenzivnije da govori tek nakon tragedije koja je potresla grad. Iza ove misteriozne smrti, kako se ispostavlja, krije se priča o ženi koja je devedesetih godina bila prepoznatljivo ime na beogradskoj sceni. U vreme kada su tetovaže tek počinjale da izlazi iz okvira subkulture i ulaze u širu društvenu sferu, ona je postala tatu majstor.

Vremeplov

Kako saznaje Kurir, Stela je u tom periodu važila za jednu od najtraženijih tatu majstora u Beograd. Njena reputacija nije bila ograničena samo na uski krug klijenata, bila je dovoljno poznata da se pojavi i u medijima, pa je tako gostovala u emisiji „Biseri“, čiji je autor i voditelj Vanja Bulić.

1/6 Vidi galeriju Stela Savić završila tragično Foto: Društvene Mreže

Detalji iz prošlosti

To nam je potvrdio lično voditelj i pisac, prisećajući se susreta koji datira još iz ranih dana njegove televizijske karijere.

- Nisam ispratio ko je ta žena - započeli smo razgovor sa Vanjom.

Kada smo mu bliže objasnili, setio se i podelio utiske.

- Da, da, da sada znam o kome se radi. To je bilo pre 30 godina. Tek je krenula emisija. Nažalost, nemam sačuvano tu emisiju, ali se sećam da je to bilo vreme kada su beogradski mangupi počeli u velikoj meri da pokazuju tetovaže na telu. Ona je bila školovani tatu majstor. Tako je bar tvrdila. U tim emisijama je lepo čak i kad lažu, nisam im tražio diplomu. Snimali smo i ona je otvorila dušu - priča novinar.

U tom periodu, tetovaže su u Srbiji još uvek nosile određenu poruku, često povezivane sa marginalnim grupama, ali su istovremeno postajale sve popularnije među mlađim generacijama i urbanim krugovima. Upravo u takvom ambijentu, Stela je, prema rečima sagovornika, uspevala da izgradi ime i izdvoji se svojim radom i pristupom.

1/5 Vidi galeriju Vanja Bulić se prisetio detalja Foto: Promo, Zorana Jevtić, Kurir Televizija

Vanja Bulić je pokušavao da se priseti svih pojedinosti tog susreta, ali priznaje da su godine učinile svoje.

- Ne mogu da se setim svih detalja, pokušavam. Pričala mi je o tetovažama i u kom delu najviše klijenti vole da stavljaju tetovaže. Hteo sam da mi kaže koje poruke se najviše pišu po telu. Rekla mi je da se imena najmanje traže, a da se koriste citati iz stripova. Sećam se da je tada donela i papire da pokaže šta se najviše traži. Provocirao sam je da mi otkrije šta najviše tetoviraju vojnici. Bila je zanimljiva emisija sa njom. Žao mi je što se to desilo - zaključuje Vanja.

Kako dalje saznajemo, umetnost tetoviranja za Savićevu nije bila samo posao, već i strast koja je proistekla iz njene ljubavi prema crtanju. Još od mladosti pokazivala je talenat za vizuelne umetnosti, a tetovaža joj je pružila način da spoji kreativnost i komunikaciju sa ljudima, ostavljajući trag bukvalno na njihovim telima.

1/5 Vidi galeriju Ovde je nađeno Stelino telo Foto: P Anastasselis / Shutterstock Editorial / Profimedia, Petar Aleksić

Privatni život, međutim, bio je jednako buran kao i njen profesionalni put. Prema rečima izvora upućenih u njenu prošlost, godinama je bila u vezi sa muškarcem koji se bavio snimanjem filmova za odrasle, što je u to vreme izazivalo pažnju i komentare okoline.

- Stela je bila lepa žena. Atraktivna, dominantna i volela je izazove. Zabavljala se sa likom koji je snimao porno filmove. To joj je imponovalo - rekao nam je njen pijatelj.

Navodno joj je raskid te veze teško pao, a pojedini tvrde da se nakon toga povukla i promenila životni ritam. Iako su detalji o njenim kasnijim godinama i dalje obavijeni velom misterije, jasno je da je iza sebe ostavila trag kako u svetu tetovaže, tako i među ljudima koji su je poznavali.

Tragičan kraj ove žene otvorio je brojna pitanja.. Ipak, paralelno sa istragom, u javnosti se polako sklapa mozaik njenog života od talentovane umetnice i medijski prepoznatljive ličnosti, do žene čija sudbina i dalje intrigira i potresa.

Dok se čeka rasplet okolnosti koje su dovele do njene smrti, ostaje sećanje na jednu neobičnu životnu priču iz vremena kada su tetovaže tek počinjale da pričaju svoje priče, a ona bila među onima koji su ih stvarali.

Podsetimo, telo Stele Savić pronađeno je u ventilacionom otovru na Vračaru, a pretpostavlja se da je nekoliko dana bila mrtva na tom mestu pre nego što je telo uočeno.