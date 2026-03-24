Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. R. (20) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, i F. Ž. (25) iz Niša, osumnjičenog da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Hapšenje u Nišu zbog narkotika

- Prilikom pretresa stana koji M. R. koristi, policija je pronašla 14 paketa sa ukupno 566 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, jedan paketić sa oko 23 grama praškaste supstance za koju se sumnja da je kokain, kao i dve precizne vagice za merenje - piše u saopštenju PU Niš.

Policija je prethodno zatekla M. R. u trenutku kada je F. Ž. prodavao paketić sa manjom količinom materije koja se sumnja da je marihuana.