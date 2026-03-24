Danas oko 13:05 kod Ušća dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali taksi automobil i motociklista.

Kako saznajemo, motociklista je povređen i odmah je prevezen u Urgentni centar radi dalje medicinske pomoći.

Na licu mesta su intervenisali pripadnici saobraćajne policije, koji obavljaju uviđaj kako bi se utvrdile okolnosti nesreće.