Hronika
SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD UŠĆA! U sudaru taksi vozila i motocikla povređena jedna osoba
Slušaj vest
Danas oko 13:05 kod Ušća dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali taksi automobil i motociklista.
Kako saznajemo, motociklista je povređen i odmah je prevezen u Urgentni centar radi dalje medicinske pomoći.
Na licu mesta su intervenisali pripadnici saobraćajne policije, koji obavljaju uviđaj kako bi se utvrdile okolnosti nesreće.
Saobraćaj na toj deonici bio je u prekidu dok su ekipe radile na uklanjanju vozila i čišćenju mesta nesreće.
Reaguj
Komentariši