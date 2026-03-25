"PONEO SAM 92 METKA I PLANIRAO SVE DA IH ISKORISTIM" Maloletni ubica iz "Ribnikara" danas ponovo svedoči protiv roditelja!
Maloletni ubica koji je 3. maja 2023.l u jezivom masakru u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja danas bi ponovo trebalo da svedoči u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja, Vladimira i Miljane Kecmanović. Suđenje je zakazano za 9 sati u najvećoj sudnici zgrade Specijalnog suda u Beogradu koja se nalazi u Ustaničkoj ulici, iz razloga bezbednosti.
Maloletni ubica. podsetimo, od dana kada je počinio masakr nalazi se u specijalizovanoj klinici i on bi, pred početak suđenja, trebalo da bude izveden iz nje i u pratnji lekara i policije doveden u zgradu suda. Pošto suđenje bude završeno, on će ponovo biti vraćen na kliniku.
- Ono što je drugačije u odnosu na njegovo prethodno svedočenje, jeste to što je posle njegovog ispitivanja tokom prvog postupka, Više javno tužilaštvo u Beogradu je optužnicu protiv Vladimira i Miljane Kecmanović proširilo i za zapuštanje i zlostavljanje maloletnika, pa maloletni ubica sada ima i status oštećenog - objašnjava sagovornik Kurira.
Podsetimo, Vladimir Kecmanović optužen je i da je izvršio krivično delo - teško delo protiv opšte sigurnosti, s obzirom na to da je dete od 13 godina, koliko je imao u vreme izvršenja zločina, vodio u streljanu i učio da puca, kao i da nije adekvatno čuvao oružje koje je posedovao u kući. Prvostepena presuda, kojom su roditelji maloletnog ubice bili osuđeni, podsetimo, ukinuo je Apelacioni sud i naložio novo suđenje.
- Kao i tokom prethodnog suđenja maloletni ubica, kao najbliži srodnik moraće da odgovori na pitanje da li želi da svedoči protiv roditelja. Na prethodnom suđenju, on je bez dileme odgovorio da želi - podseća sagovornik Kurira.
Podsetimo, tokom ranijih svedočenja, on je u potpunosti priznao da je kobnog dana naoružan sa dva očeva pištolja otišao u školu pred sam kraj prvog časa i ubio vršnjake i radnika obezbeđenja.
- Kada sam krenuo od kuće, šaržeri su bili u oba pištolja. "Zbrojevka" je bila repetirana i metak je bio u cevi. Prethodno sam napunio okvire. Imao sam 92 metka u šest okvira i sve sam planirao da ih iskoristim - rekao je navodno dečak u jezivom priznanju.
Detaljno je govorio i o tome da ga je prethodno otac vodio u streljanu i učio da puca "da bi se zblližili", da je bio ponosan na njega kako gađa, ali i o tome da ga je otac nazivao psihopatom. Majka je, kako je navodno svedočio, od njega tražila da u svemu bude najbolji i da se ljutila i vikala kada to nije bio. Navodno je rekao i da ne bi počinio nezapamćeni zločin da nije bio "tako dobar u gađanju", ali i da je želeo da ga se druga deca plaše i da ga dožive kao psihopatu.
Kako je tada Kurir pisao, dečak ubica koji je stajao ispred stakla, koje ga je fizički razdvajalo od roditelja na optuženičkoj klupi, navodno na zaprepašćenje svih prisutnih u sudnici, nije ni pogledao oca i majku. Tokom odgovaranja na pitanja tužilaštva i suda, ali i roditelja dece koju je ubio bio je smiren ali je prilikom davanja pojedinih odgovora pravio duge pauze pre nego što bi progovorio.
- Bio je prilično smiren tokom prvog svedočenja, čak i kada su mu majke i očevi kojima je ubio decu postavljali pitanja. Bili su prisutni i lekari koji su mu u nekoliko navrata merilli pritisak i puls, ali nije bilo pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja, iako je povremeno pravio pauze koje su trajale i do dva minuta - opisao je sagovornik Kurira atmosferu u sudnici tokom prvog svedočenja maloletnog ubice.