Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu , po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. G. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju .

Kako se sumnja, on je 17. marta, na ulici u Nišu, uz pretnju replikom pištolja od tridesettrogodišnjeg muškarca tražio novac, a kada je on odbio da mu da, S. G. ga je udario i zatim pobegao.