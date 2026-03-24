Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. G. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju.

Kako se sumnja, on je 17. marta, na ulici u Nišu, uz pretnju replikom pištolja od tridesettrogodišnjeg muškarca tražio novac, a kada je on odbio da mu da, S. G. ga je udario i zatim pobegao.

Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog.

S. G. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužiocu.

Ne propustiteHronikaIZUDARAO MUŠKARCA I UKRAO MU NOVČANIK: Uhapšen razbojnik iz Subotice!
shutterstock_86474341.jpg
HronikaUŽAS U SMEDEREVU! ŽENI UPALI U KUĆU, VEZALI JE I TUKLI, PA 2 SATA VRŠLJALI PO KUĆI: Policija uhapsila razbojnike, žrtva teško povređena!
whatsapp-image-20210323-at-3.41.09-pm.jpg
HronikaPRVO GA BRUTALNO PREBILA, PA POKRALA Uhapšena Kineskinja koja je u Surčinu počinila filmsku krađu! Oštetila sunarodnika za hiljade evra, ukrala i skupocen auto
0f56f25c-828d-426c-8258-9929416903bd.jpg
HronikaKINEZU SA LEDINA MASKIRANA BANDA UPALA U STAN: Razbojnici ga vezali, usta mu prelepili trakom pa mučili da im kaže gde su pare! Ovo je suma koju su uzeli!
screenshot-4.jpg