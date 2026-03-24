Nenad Milenković, otac mladića Branislava Milenkovića (24), koji je nakon tuče ispred supermarketa u Makenzijevoj ulici u Beogradu, podlegao povredama, došao je danas na mesto sinovljevog stradanja, kako kaže, prvi put otkako se nesrećni slučaj dogodio!

Milenković, koji je sve vreme u rukama čvrsto držao fotografiju pokojnog sina, rekao je da je na mesto sinovljevog stradanja došao 40 dana nakon njegove smrti, u nadi da će na ovaj način skrenuti pažnju nadležnih i da će konačno dobiti odgovore na pitanja, kao i da će osumnjičeni dobiti kaznu kakvu zaslužuje.

- Ja sam Nenad Milenković, otac ubijenog Branislava Milenkovića, koji je na ovom mestu još 21. novembra 2025. godine, brutalno pretučen od strane izvesnog M.P., zadobivši teške telesne povrede i frakturu lobanje prilikom pada na beton, i u besvesnom stanju prevezen u Urgentni centar. Posle 85 dana borbe za život, kada se bukvalno pretvorio u kost i kožu, moj sin više nije izdržao i preminuo je 14. februara 2026. u 24 godini života - rekao je drhtavim glasom Nenad Milenković i dodao da jenezadovoljan radom institucija, koje mu, kako tvrdi, do danas nisu dostavili niti jednu informaciju o smrti sina.

- O svemu što se desilo mom sinu, saznao sam iz medija. Mi kao roditelji četiri meseca od tog kobnog trenutka i 40 dana od smrti sina jedinca, još uvek nemamo nijedan zvaničan podatak o događaju, niti bilo kakav obavljen razgovor u nekoj od nadležnih institucija. Mi kao roditelji do ovoga trenutka ne znamo da li je osumnjičeni u pritvoru, na slobodi ili je, možda, pobegao iz zemlje - rekao je otac i dodao:

- Ovo govorim, ne da bih nekoga optuživao, niti znam da li je u pitanju nemar, propust ili loša namera, već da apelujem i alarmiram nadležne institucije i javnost, kako zbog mog Bate, tako zbog svih građana ove zemlje koji se mogu naći u sličnoj situaciji.

Branislav Milenković
Branislav Milenković Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, kobni napad na Branislava Milenkovića dogodio se 21. novembra prošle godino u 14.45 sati. Milenkovića je, kako se sumnja, udario M. P. (21) posle svađe ispred prodavnice, nakon čega je mladić pao preko gelendera i udario glavom o beton. 

Kako smo ranije pisali, policija je odmah uhapsila osumnjičenog napadača i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

- Protiv M. P. je pokrenuta istraga u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu zbog krivičnog dela teška telesna povreda. Pošto je javni tužilac obavešten da je oštećeni preminuo, naloženo je vršenje obdukcije i sudsko-medicinsko veštačenje radi utvrđivanja uzroka smrti i veze sa nanetim povredama - rekao je ranije izvor Kurira i dodao da je osumnjičeni nakon saslušanja u tužilaštvu pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Kako nam je danas rečeno u Prvom tužilaštvu,  20.februara je stigao obdukcioni zapisnik, nakon čega je predmet na nadležnost upućen Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. 

Branislav Milenković
Branislav Milenković
