Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su B. Z. (36) iz ovog mesta, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prema saznanjima policije, osumnjičeni je, tokom pokušaja bekstva, na očigled policijskih službenika odbacio paket sa oko 50 grama amfetamina.

Daljim pretresom kuće u kojoj B. Z. boravi, policija je pronašla dodatnih 90 grama amfetamina, manju količinu marihuane, 48 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, kao i vagu za precizno merenje.

Po nalogu javnog tužioca, osumnjičeni je zadržan do 48 sati, a potom je nadležni sudija odredio pritvor do 30 dana.

