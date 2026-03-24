Dok je pokušavao da pobegne, bacio paket sa drogom, a policija mu pronašla još 140 grama narkotika i psihoaktivnih tableta u stanu
POLICIJA GA UHVATILA S DROGOM, PA POKUŠAO DA IM UMAKNE: Uhapšen mladić iz Bačke Palanke, odmah mu pretresli i stan
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su B. Z. (36) iz ovog mesta, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prema saznanjima policije, osumnjičeni je, tokom pokušaja bekstva, na očigled policijskih službenika odbacio paket sa oko 50 grama amfetamina.
Daljim pretresom kuće u kojoj B. Z. boravi, policija je pronašla dodatnih 90 grama amfetamina, manju količinu marihuane, 48 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, kao i vagu za precizno merenje.
Po nalogu javnog tužioca, osumnjičeni je zadržan do 48 sati, a potom je nadležni sudija odredio pritvor do 30 dana.
