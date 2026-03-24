Pripadnici policije u Obrenovcu priveli su danas u prepodnevnim časovima muškarca Z. D. (27) nakon što su kod njega prilikom pretresa pronašli drogu.

Naime, prilikom pretresa u naselju Barič, policijski službenici su kod osumnjičenog u džepu pronašli kesicu sa belom praškastom materijom za koju se sumnja da je kokain.

O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.