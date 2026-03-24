Hronika
HAPŠENJE U BARIČU: Policija pretresla muškarca (27), a u džepu pronašla sumnjivu materiju
Slušaj vest
Pripadnici policije u Obrenovcu priveli su danas u prepodnevnim časovima muškarca Z. D. (27) nakon što su kod njega prilikom pretresa pronašli drogu.
Naime, prilikom pretresa u naselju Barič, policijski službenici su kod osumnjičenog u džepu pronašli kesicu sa belom praškastom materijom za koju se sumnja da je kokain.
O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.
Sumnjiva materija je poslata na veštačenje, a protiv Z. D. će, u slučaju potvrde da je praškasta materija iz kesice nelegalna supstanca, biti podneta krivična prijava za neovlašćeno držanje opojnih droga.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši