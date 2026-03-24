Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala UKP, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, u organizovanoj akciji realizovanoj na teritoriji Požarevca, Smedereva, Rume, Velike Plane i Beograda, uhapsili su 16 osoba, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile više krivičnih dela: udruživanje radi vršenja krivičnih dela, prevaru i prikrivanje.

Uhapšeni su B. M. (62), za kojim je bila raspisana Interpolova međunarodna poternica, i I. K. (62), organizatori kriminalne grupe, kao i B. F. (63), D. S. G. (1979, 47 godina), B. F. (54), M. Z. (44), F. P. (28), M. G. (35 ), M. M. (59), G. G. (58), N. A. (21), N. T. (43), S. P. (44), T. M. (60), V. P. (57 ) i V. Ž. (27), dok se za još dve osobe intenzivno traga.

Pogledajte kako su uhapšeni:

Izvor: Mup Srbije

- Sumnja se da su oni, kao organizovana kriminalna grupa, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, od početka 2024. godine do danas, dovozili u Srbiju putnička vozila visoke klase i najnovije proizvodnje, a koja su prethodno pribavljena izvršenjem krivičnih dela na teritoriji zemalja EU, koja su potom vozili na unapred određenu lokaciju u Srbiji, gde su vršili demontiranje tzv. „GPS uređaja“, s ciljem prikrivanja trase kretanja i onemogućavanja pronalaska vozila od strane zakonitih vlasnika i policije - piše u saopštenju MUP-a.

B. M. i I. K. se sumnjiče da su angažovali lica koja su po njihovom nalogu odlazila u zemlje EU, pretežno u Nemačku i Austriju, gde su u različitim agencijama za iznajmljivanje vozila, korišćenjem svojih ili falsifikovanih dokumenata, rentirali vozila različitih marki i modela čija je vrednost preko 1,5 miliona dinara, dovodeći vlasnike vozila u zabludu da će ta vozila vratiti.

Potom su, kako se sumnja, angažovali vozače da ta vozila dovezu u Srbiju, gde su unapred organizovali njihovo skrivanje, nakon čega su ih, u dogovoru sa trećim licima, prodavali po znatno nižoj ceni od tržišne vrednosti i tako pribavili protivpravnu imovinsku korist za sebe i ostale pripadnike organizovane kriminalne grupe.