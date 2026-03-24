RAZBIJENA VELIKA KRIMI-GRUPA U SRBIJI: Uvozili luksuzna kola iz EU, otkriveno kako je tekla čitava šema, POGLEDAJTE KAKO SU POHAPŠENI (video)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala UKP, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, u organizovanoj akciji realizovanoj na teritoriji Požarevca, Smedereva, Rume, Velike Plane i Beograda, uhapsili su 16 osoba, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile više krivičnih dela: udruživanje radi vršenja krivičnih dela, prevaru i prikrivanje.
Uhapšeni su B. M. (62), za kojim je bila raspisana Interpolova međunarodna poternica, i I. K. (62), organizatori kriminalne grupe, kao i B. F. (63), D. S. G. (1979, 47 godina), B. F. (54), M. Z. (44), F. P. (28), M. G. (35 ), M. M. (59), G. G. (58), N. A. (21), N. T. (43), S. P. (44), T. M. (60), V. P. (57 ) i V. Ž. (27), dok se za još dve osobe intenzivno traga.
Pogledajte kako su uhapšeni:
- Sumnja se da su oni, kao organizovana kriminalna grupa, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, od početka 2024. godine do danas, dovozili u Srbiju putnička vozila visoke klase i najnovije proizvodnje, a koja su prethodno pribavljena izvršenjem krivičnih dela na teritoriji zemalja EU, koja su potom vozili na unapred određenu lokaciju u Srbiji, gde su vršili demontiranje tzv. „GPS uređaja“, s ciljem prikrivanja trase kretanja i onemogućavanja pronalaska vozila od strane zakonitih vlasnika i policije - piše u saopštenju MUP-a.
B. M. i I. K. se sumnjiče da su angažovali lica koja su po njihovom nalogu odlazila u zemlje EU, pretežno u Nemačku i Austriju, gde su u različitim agencijama za iznajmljivanje vozila, korišćenjem svojih ili falsifikovanih dokumenata, rentirali vozila različitih marki i modela čija je vrednost preko 1,5 miliona dinara, dovodeći vlasnike vozila u zabludu da će ta vozila vratiti.
Potom su, kako se sumnja, angažovali vozače da ta vozila dovezu u Srbiju, gde su unapred organizovali njihovo skrivanje, nakon čega su ih, u dogovoru sa trećim licima, prodavali po znatno nižoj ceni od tržišne vrednosti i tako pribavili protivpravnu imovinsku korist za sebe i ostale pripadnike organizovane kriminalne grupe.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.