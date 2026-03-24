U trenutku nesreće u automobilu sa Denisom bili su negova trogodišnja ćerka, koja je zadobila teške povrede i rođak. Porodica nastradalog i dalje čeka pravdu, dok je odgovorna za saobraćajnu nesreću i dalje na slobodi.

Ekskluzivno za emisiju "Crna hronika", koja se emituje na Kurir televiziji, govorila je Ružica Novaković - supruga poginulog Denisa.

- Mi smo tada bili na porodičnom veselju kod njegovog brata od tetke. Slavili su rođendan i krštenje njihove ćerkice. Sve je bilo lepo, on je bio raspoložen, služio goste, bili smo i u crkvi. Posle smo prešli u salu gde se slavlje nastavilo. U jednom trenutku otišao je do prodavnice da kupi piće i tada je, nažalost, došlo do nesreće - žena je naletela na njega iz sporednog puta i na mestu je stradao - rekla je Novaković.

Vest koja je promenila sve

Kako je Ružica rekla, dok je bila napolju, kratka i nejasna rečenica koju joj je uputila snajka bila je dovoljna da nasluti da se dogodilo nešto ozbiljno.

- Bila sam napolju kada mi je njegova snajka Jelena prišla i rekla: "Ružice, da li znaš šta se desilo sa Denisom?" U prvi mah nisam shvatila, ali kada je ponovila, već sam naslutila najgore. Odmah sam krenula, nisam ni znala kako ni gde. Jedan čovek me je povezao kolima, to je bilo oko tri kilometra od sela Straža, u opštini Bela Crkva. Kada sam stigla, nisam mogla da priđem bliže od nekih 500 metara jer su policija i hitna pomoć već bili tamo i uviđaj je bio u toku - objasnila je.

U trenutku kada je videla teško povređeno dete i čula da je on bez svesti, naslutila je najgori ishod koji joj je kasnije i potvrđen.

- Prvo sam razmišljala samo o detetu. Videla sam Janu - bila je u polusvesnom stanju, povraćala je, imala je teške povrede glave i hematom. Pitala sam zašto njega ne vade iz auta, rekli su da je bez svesti. Tada sam odmah znala šta se desilo. Nas su hitno prebacili u bolnicu, a zatim za Beograd. Tek kasnije, negde oko ponoći, saznala sam da je nastradao - prisetila se ona.

Borba za oporavak deteta

Dodala je da je devojčica nakon teških povreda i borbe za život nastavila oporavak, ali su posledice, posebno psihičke, i dalje prisutne kroz njena fragmentarna sećanja na nesreću.

Nakon borbe za život i dugog lečenja, devojčica se i dalje suočava sa ozbiljnim posledicama, koje se danas najviše ogledaju u njenim fragmentarnim i uznemirujućim sećanjima na nesreću.

- Imala je potres mozga i bila je bez svesti. Reanimirali su je. Sve vreme je bila na kiseoniku, prvo u bolnici u Vršcu, a zatim i u Tiršovoj u Beogradu. Radili su više snimaka glave jer je hematom rastao. Sada se povukao, ali ostala je fleka koju pratimo. Psihičke posledice su velike. Idemo kod psihologa. Ona se seća samo nekih fragmenata - kaže da je videla vodu i put, i da je čula "bum". To su njena jedina sećanja na nesreću - navela je Novaković.

Borba sa gubitkom i sistemom

Ružica je istakla da, dok se svakodnevno suočava sa bolom zbog gubitka i pitanjima deteta, istovremeno pokušava da dođe do odgovora i pravde, osećajući se potpuno uskraćeno za osnovne informacije i podršku institucija.

- Kada zajedno gledamo slike, ja joj govorim da je tata gore, da nas gleda, čuva i čuje. Pred spavanje kaže da želi da spava tamo gde je tata. To su veoma teški trenuci za nas. Ja još uvek ne mogu da prihvatim kako je izgubio život zbog nečije nepažnje. Iskreno, nemam gotovo nikakve informacije od tužilaštva. Policiju sam stalno zvala. Čak su bez moje saglasnosti predali automobil njegovim roditeljima, iako sam ja zakonita supruga. Ličnu dokumentu su uzeli, a ja sam sve morala ponovo da pribavljam o svom trošku - istakla je ona.

Istragu prate brojna neslaganja i nedostatak ključnih svedočenja, zbog čega okolnosti nesreće ostaju nejasne i pod znakom pitanja.

- Koliko znam od advokata, slučaj je u tužilaštvu u Vršcu, ali nemam konkretne informacije. Jedini svedok koji je bio u autu izbegava da svedoči, rekao je da ne želi da se meša jer planira da ide u inostranstvo. Postoje dva zapisnika koja se ne poklapaju. Postoje i snimci sa društvenih mreža koji pokazuju da je žena izletela iz sporednog puta, dok se u zvaničnoj verziji tvrdi drugačije. Oštećenja na automobilu takođe ukazuju na bočni udar - kaže.

- Nalazimo se u veoma teškoj finansijskoj situaciji. Imam kredit od 16.000 evra na 13 godina, a tri meseca već nisam uspela da platim rate. Ne mogu da radim zbog svega što se desilo i zbog deteta koje još uvek prolazi kroz traumu. Neću stati. Otići ću u tužilaštvo i tražiti pravdu. Nemam ni nalaz obdukcije, ni osnovne informacije. Čak ni u knjigu umrlih nije bio upisan mesec dana. To je nedopustivo. Verujem da ću učiniti sve da pravda bude zadovoljena, da on može da počiva u miru - zaključila je Novaković.

"ZNALA SAM ČIM SU REKLI DA JE BEZ SVESTI - MOG DENISA VIŠE NEMA" Bolna ispovest supruge stradalog Denisa Novakovića za Kurir: "Moje dete i dalje traži oca..." Izvor: Kurir televizija

