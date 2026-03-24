Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu u saradnji sa pripadnicima Uprave kriminalističke policije u sedištu Ministarstva i Bezbednosno-informativnom agencijom, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su K. R. (22), zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Kako se sumnja, K. R. je 14. marta, u ranim jutarnjim časovima, namerno izazvao požaru jednom ugostiteljskom objektu u Novom Beogradu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Podsetimo, 14. marta je došlo do požara na splavu, kod šljunkare u Bloku 45, a po dolasku na lice mesta, buktinja je u potpunosti "progutala" objekat, prilikom čega se urušio krov.

Čuveni splav na Savskom nasipu u potpunosti je izgoreo u požaru, a bio je poznat po živoj narodnoj muzici, ali je prethodno bio izvučen na kopno i nije radio duže vreme, te na njemu nije bilo ljudi u trenutku požara.

Očevici navode da je tokom požara odjeknulo i nekoliko detonacija. Policija je trenutno blokirale sve prilaze mestu požara.