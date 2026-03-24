TRI ANALIZE KLJUČNE ZA SLUČAJ SMRTI DEČAKA (12) IZ IVANJICE: Obdukcija završena, tužilaštvo utvrđuje da li je preminuo od dva gutljaja ortova!
Urađena je obdukcija tela dvanaestogodišnjeg dečaka N.P. iz okoline Ivanjice, koji je preminuo posle dva dana borbe, nakon što je popio dva gutljaja otrova misleći da je sok.
Prema našim saznanjima, Više javno tužilaštvo u Užicu sinoć je obavešteno o tragičnom događaju. Prema saznanjima Kurira, nakon urađene obdukcije, rade se i hemijsko-toksikološke analize, kao i histopataloške analize koje bi trebalo da utvrde da li je uzrok smrti otrov.
Kako nam je rečeno iz Višeg javnog tužilaštva u Užicu činjenica je da je dečak popio dva gutljaja iz flašice, u kome je bio otrov namenjen za održavanje malinjaka.
- Roditelji i dete su bili u malinjaku. Dete je ožednelo i otišlo da popije vode. Mislilo je da je u flašici voda i popilo dva gutljaja - saznajemo od izvora bliskog istrazi, koji dodaje:
- Dete nije odmah reagovalo, ali su kasnije krenule posledice povraćanja i stomačne tegobe.Dete je prebačeno u čačansku bolnicu, a zatim u bolnicu u Beograd, gde je nažalost preminulo posle dva dana.
Dečak N.P. je za dva meseca trebalo da napuni 12 godina. Kako su rekli njegovi drugovi, bio je dobar đak, a komšije imaju samo reči hvale.
Podsetimo, dečak je pomagao roditeljima u malinjaku u subotu popodne. Kada je ožedneo popio je tečnost iz plastične flašice od soka, misleći da je unutra zaista sok, međutim, radilo se o otrovnom rastvoru koji su roditelji koristili za prskanje voćnjaka protiv korova.