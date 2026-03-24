Prema našim saznanjima, Više javno tužilaštvo u Užicu sinoć je obavešteno o tragičnom događaju. Prema saznanjima Kurira, nakon urađene obdukcije, rade se i hemijsko-toksikološke analize, kao i histopataloške analize koje bi trebalo da utvrde da li je uzrok smrti otrov.

Kako nam je rečeno iz Višeg javnog tužilaštva u Užicu činjenica je da je dečak popio dva gutljaja iz flašice, u kome je bio otrov namenjen za održavanje malinjaka.

- Roditelji i dete su bili u malinjaku. Dete je ožednelo i otišlo da popije vode. Mislilo je da je u flašici voda i popilo dva gutljaja - saznajemo od izvora bliskog istrazi, koji dodaje:

- Dete nije odmah reagovalo, ali su kasnije krenule posledice povraćanja i stomačne tegobe.Dete je prebačeno u čačansku bolnicu, a zatim u bolnicu u Beograd, gde je nažalost preminulo posle dva dana.

Dečak N.P. je za dva meseca trebalo da napuni 12 godina. Kako su rekli njegovi drugovi, bio je dobar đak, a komšije imaju samo reči hvale.