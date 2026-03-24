Slušaj vest

Na današnjem ročištu, kako piše Sandžak danas, sud je doneo odluku da se sprovede novo psihijatrijsko veštačenje optužene. Veštačenje će obaviti stručnjaci Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, koji će procenjivati njenu uračunljivost u trenutku izvršenja krivičnog dela, što može imati presudan uticaj na dalji tok postupka i visinu eventualne kazne.

Bajra Lakota Foto: Sandžak Danas

Prema optužnici, Lakota se tereti da je 28. maja 2024. godine na svirep način usmrtila svoju svekrvu, zadavši joj više ubodnih rana. Prvostepenom presudom bila je osuđena na doživotni zatvor, što je u tom trenutku predstavljalo presedan, s obzirom na to da je bila prva žena u Srbiji kojoj je izrečena ova kazna od njenog ponovnog uvođenja 2019. godine.

- Cela drama odigrala se 28. maja kada je osumnjičena Aldina, prema navodima optužnice, u njihovom porodičnom domu nožem zadala smrtonosne povrede svojoj svekrvi. Aldina je nakon napada pobegla sa lica mesta, onako krvava krila se u okolini, pešačila je, misleći da će uspeti da se izvuče nakon ubistva. međutim, policija je ubrzo pronašla i uhapsila je u Užicu već narednog dana - podsećamo.