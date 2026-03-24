NA POMOLU OBRT U SLUČAJU UBISTVA SVEKRVE U SJENICI: Sud doneo odluku koja može biti ključna za jedinu ženu u Srbiji kojoj je bila izrečena doživotna robija!
U Višem sudu u Novom Pazarupočelo je ponovljeno suđenje Aldini Lakoti, optuženoj za ubistvo svoje svekrve Bajre Lakota (66), u slučaju koji je izazvao veliku pažnju javnosti širom Srbije i regiona. Do novog postupka došlo je nakon što je Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo prvostepenu presudu kojom je Lakota bila osuđena na doživotni zatvor i predmet vratio na ponovno odlučivanje.
Na današnjem ročištu, kako piše Sandžak danas, sud je doneo odluku da se sprovede novo psihijatrijsko veštačenje optužene. Veštačenje će obaviti stručnjaci Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, koji će procenjivati njenu uračunljivost u trenutku izvršenja krivičnog dela, što može imati presudan uticaj na dalji tok postupka i visinu eventualne kazne.
Prema optužnici, Lakota se tereti da je 28. maja 2024. godine na svirep način usmrtila svoju svekrvu, zadavši joj više ubodnih rana. Prvostepenom presudom bila je osuđena na doživotni zatvor, što je u tom trenutku predstavljalo presedan, s obzirom na to da je bila prva žena u Srbiji kojoj je izrečena ova kazna od njenog ponovnog uvođenja 2019. godine.
- Cela drama odigrala se 28. maja kada je osumnjičena Aldina, prema navodima optužnice, u njihovom porodičnom domu nožem zadala smrtonosne povrede svojoj svekrvi. Aldina je nakon napada pobegla sa lica mesta, onako krvava krila se u okolini, pešačila je, misleći da će uspeti da se izvuče nakon ubistva. međutim, policija je ubrzo pronašla i uhapsila je u Užicu već narednog dana - podsećamo.
Ponovljeni postupak pred sudom sada otvara prostor za detaljnije razmatranje svih okolnosti slučaja, uključujući i nalaze novog veštačenja. Upravo od tih nalaza može zavisiti da li će prethodna presuda biti potvrđena ili izmenjena.