Slušaj vest

Poruke i fotografije, koje su prema tvrdnjama Specijalnog tužilaštva, razmenjivali okrivljeni za ubistvo četvorice "škaljaraca" u Grčkoj 2020, dokazuju da je Ratko Živković zvani Zemo, najveća krtica u ratu kavačkog i škaljarskog klana, bio u kontaktu sa ubijenim Alanom Kožarom i od njega izvlačio informacije o tome gde se nalazi, kako bi to otkrio vođi "kavčana", odbeglom Radoju Zviceru!

- Nadam se da smo uverili sudsko veće da su Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Milan Knežević, Milovan Zdravković kao organizatori, na osnovu informacija koju su dobijali od okrivljenog Ratka Živkovića pokušavali da lociraju i pronađu gde se oštećeni nalaze. Ratko Živković, kog oslovljavaju sa Zemo, bio je u kontaktu sa jednim od oštećenih i na osnovu informacija koje je dobijao od njega i prosleđivao ih, ostali okrivljeni su pokušavali da lociraju gde se nalaze. To proizilazi iz fotografije teretane uz poruku "to Kožar trenira". Tako su 29. novembra 2019. zaključili da su u Grčkoj, a orkivljeni Zdravković se dan kasnije aktivno uključuje u pripremu izvršenja teškog ubistva - rekao je tužilac Saša Ivanić pošto su danas u sudnici izvedene poruke, koje su kako je naveo, okrivljeni razmenjivali od 18. do 30. novembra 2019.

1/14 Vidi galeriju Restoran u kom su ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović Foto: Privatna Arhiva, Privatna arhhiva

Igor Dedović i Stevan Stamatović, navodne vođe škaljarskog klana, podsetimo, ubijene su 19. januara 2020. u jednom restoranu u Atini, dok su večerali su suprugama i porodicom, naočigled brojnih svedoka. Prethodno, prema optužnici, od novembra do kobnog dana, kada ih je Veljko Belivuk slučajno video, kavčani su tragali za njima u prestonici Grčke.

Nekoliko meseci kasnije, prema optužnici, ista kriminalna grupa je u julu na Krfu ubila Alana Kožara i Damira Hadžića.

U porukama koje su danas prikazane u sudnici, kako tvrdi tužilaštvo, Ratko Živković je slao poruke koje je razmenjivao sa Kožarom, a u kojima mu "škaljarac" piše da ide u teretanu, i šalje fotografije, posle čega oni pokušavaju da lociraju u kojoj se državi ona nalazi.

Ovu sliku je poslao Kožar krtici Foto: Printcsreen

- Turska je sva u "tehogyum" i "life fitnes", 500 gradova sam pregledao. Jeli ono kuća neka? - piše navodno Radoje Zvicer na grupu.

Pošto mu Ratko Živković, navodno, prosleđuje slike teretane, na šta Radoje Živković, Zvicerov rođak koji je trenutno u zatvoru u Turskoj, piše da čita poruke koje razmenjuju Ratko Živković i Kožar i da "vidi da se opustio", misleći na "škaljarca".

- Koje ste gradove gledali za teretanu? Ljubljana, Varšava, Berlin, Malaga. I Moskvu sam gledao. Ja uopšte ne znam koja je ono traka. Moguće je zato da je divlja zemlja. Ali je teretana baš velika. Ne znam više koji grad da gledam - piše Zvicer pokušavajući da locira u kojoj je zemlji teretana sa slike koju je navodno Kožar poslao krtici.

Kožar im potom, 22. novembra 2019. šalje sliku restorana u kom sedi, na šta oni po stolovima, časama, ulju i salveti na stolu pokušavaju da shvate koja je država u pitanju.

Slika sa Skaja prikazana u sudnici Foto: Prinstcreen

- Možda je ovo Španija ili Portugal. Italija ovo ne može biti, ili Hrvatska. Ispod tanjira je papir - piše navodno Radoje Živković.

Zvicer: U Španiju taj papir svuda stavljaju. Po meni, Turska, Grčka. Turska je svuda ovakav servis.

Živković: Ja ću Tursku videti ova mesta.

Nekoliko dana kasnije, Zvicer najavljuje da ide obalom da gleda sva meta.

- Oćemo i Steva da vidimo, ali mislim da je on sa liscem. Krf je interesantan, tamo je Damir viđen, pa murija i sad misli da je u Glifadi - piše aludirajući na ubijene Stevana Stamatovića i Igora Dedovića, koji su ubijeni u Atini.

1/10 Vidi galeriju Kavčani pokušavaju da lociraju škaljarce Foto: Prinscreen

U porukama koje su potom razmenjivali, pokušavaju da uporede palme, sprave iz teretana, ali i rasvetu u svim primorskim državama kako bi otrili lokaciju. Međutim, pošto je Kožar navodno Ratku Živkoviću u poruci napisao da se iz Turske prebacio u EU, zaključili su da je u Grčkoj.

- Prešli gliserom u Grčku, tako se prebacuju stalno - piše u jednoj od poruka.

- Treba poslati 10 momaka da traže. Odmah treba organizovanti sve. Da ne pobegnu opet. Stan ili kuća i oružje odmah da se prenese tamo. Ima njih više tamo poći ću i ja da derem. Lisac je sa njim sigurno tamo. Treba heklere male ako ima njih poslati. Ne možeš kalašima raditi svuda - piše u porukama na grupi koju su navodno koristili za razmenu informacija.

Kum Radoja Zvicera, okrivljeni Milovan Zdravković navodno šalje poruku "ovo ne smemo da promašimo".

Na grupi potom razmenjuju slike silikonskih maski koje planiraju da kupe, a Zvicer kako tvrdi tužilaštvo, najavljuje da će dobro da "časti Zemu".

- Daj bože da sve uradimo kako treba, pa nećemo zaboraviti Zema. Prevozi moraju biti striktno naši. Sve mora biti zatvoreno i sigruno - šalje navodno vođa kavačkog klana.

Posle izvođenja ovih poruka i tvrdnji tužioca Ivanića da se nada da je sudsko veće uvereno u uloge pojedinih okrivljenih kao organizatora, za reč se javio branilac Veljka Belivuka Dejan Lazarević, tvrdeći da tužilaštvo nije opredelilo da li je u kontatku sa Kožarom bio Ratko ili Radoje Živković, a da ne zna zašto se čitaju navodne poruke Radoja Zvicera, kada on u predmetu nije ni svedok ni okrivljeni.

- Šta smo dobili gledanjem ovih poruka, slika? Ove poruke nemaju veze s događajima. Dolazim do logičkog zaključka da je neko hteo da kupi ili zakupi teretanu - rekao je Lazarević, a za reč se javio i Belivuk koji je na samom početku rekao da je "siguran da tužilaštvo ni u šta nije uspelo da uveri sudsko veće".

- Pominju nekog Ratka Živkovića da je odavao informacije. Zemo je po tužilaštvu čovek koji pribavlja i dostavlja informacije, a u stvari niko ga nikada nije našao, niko ne zna da li postoji. Navodno, on piše: "Ovde Kozar trenira", tužilac kaže "Kožar trenira", kako zna da ne misli na kozara kao čoveka koji čuva koze? Ne može tužilac da ispravlja i prepravlja kako i šta hoće - zagrmeo je Belivuk za govornicom, na šta je odmah reagovao tužilac Ivanić, ali i sudija.

Sudija: Nemojte koristiti neprimerene reči za sudskom govornicom.

Belivuk: Ispravljao je i to ću reći svaki put.

Tužilac: Ovako..

Belivuk: Izvolite, ajde

Sudija. Okrivljeni, ne možete vi da dajete tužiocu reč.

Veljko Belivuk u sudnici Foto: Privatna Arhiva

Na ovu raspravu u sudnici odmah je reagovao i tužilac koji je protestvovoa zbog toga što, kako je rekao, "okrivljeni kom preti doživotna robija iznosi optužbe na račun tužilaštva", ali i advokat Lazarević koji je optužio Ivanića "da preti Belivuku da će dobiti doživotnu robiju ako kaže da je tužilac menjao poruke".

Lazarević: Ne misli valjda tužilac da će ovde nekoga da uplaši?

Belivuk: Ja sam kriv, dozvolio sam da me tužilac uvuče na teren da ispadne da se raspravljam sa sudskim većem. Ne, ne, nema šanse da me tužilac pobedi!