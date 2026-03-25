Krvava serija likvidacija, u sklopu osvete za ubisvo Željka Ražnatovića Arkana, u martu je uzela danak dvojice važnijih ljudi iz podzemlja. Posle ubistva Branislava Lainovića Dugog, Zoran Davidović Ćanda je otišao na sahranu u Novi Sad, ne pomišljajući da je to bio njegov poslednji dan.

U ponedeljak se navršilo 26 godina otkako je ubijen Zoran Davidović Ćanda (27). Likvidiran je 23. marta 2000.

Zoran Davidović Ćanda i Jelena Karleuša Foto: Privatna Arhiva

Njegove ubice nikada nisu privedene pravdi, iako se verovalo da su ga ubili "zemunci", a ta likvidacija je bila prva izvršena iz "audija smrti", što je potom postao "zaštitni znak" zloglasnog klana.

Zoran Davidović bio je jedan od najbližih saradnika Zorana Uskokovića Skoleta. I Ćandi i Skoletu, kao i drugim njihovim saradnicima, smrtne presude su potpisane onog trenutka kada je 15. januara 2000. ubijen Željko Ražnatović Arkan. "Zemunci" su krenuli u krvavi osvetnički pir.

Zoran Uskoković Skole Foto: Privatna Arhiva

Prvo je livkidiran Branislav Lainović Dugi, ispred hotela "Srbija" na Konjarniku. Na njegovu sahranu otišao je i Zoran Davidović Ćanda. Još se ni zemlja nije slegla na humci njegovog prijatelja, a već je i Ćanda bio mrtav.

Tog 23. marta 2000. godine Davidović je izrešetan iz kalašnjikova kada se sa svojim prijateljem Ivanom Stojanovićem, koji inače nije bio umešan u kriminalne radnje, vraćao iz Novog Sada, sa sahrane Lainovića.

Branislav Lainović Dugi Foto: Privatna ahiva

Jedna stvar je ostala nejasna, Davidović je znao da mu je glava u torbi i imao je blindirani automobil, ali je ipak bio u normalnom audiju, bez zaštite. Tu tajnu odneo je u grob.

Ćandu i Stojanovića, koj je bio kolateralna šteta, napadači su sačekali na auto-putu, na račvanju novosadskog i zagrebačkog. Dok je jedan automobil blokirao put kolima u kojem su bile mete, pojavilo se drugo vozilo u kojem su bili pucači. U njih dvojicu ispaljeno je oko 80 metaka.

"To je bilo jezivo, ali i potpuno nenormalno. Napadači su pucali u nesrećne ljude dok su imali municiju, čak i kada su obojica već bili mrtvi. Ćandi je glava bila skoro otkinuta od kuršuma", naveo je svojevremeno izvor Kurira.

Napadači su nestali munjevitom brzinom, kao što su se i pojavili. Zanimljivo je da je u blizini bila patrola saobraćajne policije ali su oni, kada su začuli rafale - zalegli, nisu ni pokušali da vide šta se dešava dok paljba nije prestala. Oko 50 metaka ispaljeno je u ovoj likvidaciji.

Jedan od svedoka saradnika na suđenju "zemunskom klanu" rekao je da je sada pokojni Nenad Opačić, vođa "veterničkog klana", dojavio Dušanu Spasojeviću da je Davidović promenio auto na povratku kući, a u ubistvu je učestvovala uigrana trojka - Nikola Bajić je bio vozač, a pucali su Sretko Kalinić i Mile Luković, zvani Kum.

Dušan Spasojević i Mile Luković Foto: Privatna Arhiva

Tada se nije znalo da je to bila prva akcija "zemunskog klana" iz kola u pokretu. Na taj način likvidirane su narednih godine desetine ljudi, skoro bez promašaja.

Inače, Ćanda se u vreme ubistva zabavljao sa Jelenom Karleušom.