Majka ubijenog Ivana Vijoglavina (36) iz okoline Zrenjanina, slomljena bolom i brojnim neodgovorenim pitanjima, ispričala nove detalje jezivog zločina za koji su osumnjičeni otac i sin u čijoj je kafani on poslednji put viđen. Ono što joj je predočeno tokom istrage, kako tvdi, daleko je od jednostavne priče.

- Ne znam šta da vam kažem, a da nije već rečeno... Rekli su nam da je na telu imao tri ubodne rane i da mu je presečen grkljan. Oružje su, navodno, bacili, a prema nalazima obdukcije, nije u pitanju bio nož, već nešto poput bodeža - kaže za Lila, majka ubijenog mladića, čiji glas odaje tugu i nevericu.

Prema njenim rečima, detalji sa uviđaja dodatno produbljuju sumnju da se u noći zločina dogodilo mnogo više nego što je do sada poznato.

- Inspektori su mi rekli da je, kada su radili uviđaj, po celoj kafani bilo krvi. Čak sam čula i da se priča da su telo mog sina mesecima držali u zamrzivaču - navodi ona, dodajući da ne zna koliko su te informacije tačne, ali da ih ne može ignorisati.

Govoreći o osumnjičenima za ovo jezivo ubistvo, ocu Mihalu L. (64) i njegovom sinu Mihalu L. (38), Lila ističe da ne veruje u verziju prema kojoj je jedan čovek mogao da počini ovakav zločin.

- Starom je pre nekoliko godina umrla žena i od tada je, koliko znam, počeo da pije. Stalno je bio alkoholisan. Mršav, gotovo kao čačkalica, dok je moj Ivan bio visok, snažan i u treningu. Ne verujem da ga je stari ubio. To je laž - tvrdi ona.

Ivan Vijoglavin Foto: Društvene Mreže

Posebno je, kaže, uznemirava to što je čula od ljudi iz mesta, a što se odnosi na navodno uklanjanje tragova nakon zločina.

- Meštani pričaju da su ih videli kako iznose zamrzivač iz kuće i da sumnjaju da je telo mog sina bilo u njemu. Ja to nisam videla i ne mogu da tvrdim da je istina, ali znam jedno — da su te noći bacili telo mog sina u Tisu, od njega ne bi ostalo ništa. Životinje bi ga pojele posle toliko meseci, ali na telu su bile samo povrede koje su mu naneli - govori nesrećna majka.

Njena ispovest, isprepletena bolom, sumnjama i pokušajem da razume šta se tačno dogodilo njenom sinu otvara brojna pitanja ne koja će istraga i sam sudski proces, pružiti odgovore.

- Oni su mog sina izbušili i prerezan mu je grkljan. Preklali su ga. Nadam se da će pravda biti zadovoljena i da će zbog ovoga dobiti doživotnu kaznu. I dalje ne mogu da poverujem šta se dogodilo, sina sam pokopala, dobila nalaze obdukcije, a sada se nadam pravdi - navodi neutešna majka.

Meštani tvrde da otac pokriva sina

- Mihal, ali ga zovu Mića. Strašno je to što se desilo, prava katastrofa. On drži tu kafanu i ima baš lepu baštu, svi idu kod njega leti. Uvek je bilo prijatno, bez ikakvih problema... Čak mu je i žena bila divna, ali je umrla pre dve godine. Evo naježio sam se, ni na pamet mi ne pada da on to može tako - rekao je jedan od meštana.

Prema rečima drugog meštanina, nešto se to veče dogodilo između njih, ali je sva njihova sumnja uperena upravo na samog Mićinog sina.

- Tu se nešto desilo jer on je bio problem. Verovatno se tu nešto desilo između njih. Možda je otac preuzeo krivicu sina, jer Mića nije bio problematičan, a njegov sin jeste. Niko u selu ne bi rekao za Miću da je to uradio - navodi ovaj meštanin.

Mihal L. (38) Foto: Društvene Mreže

Selom kruže različite teorije o tome šta je moglo da se dogodi kobne večeri, dok zvaničnih informacija o tome na koji način je izvršeno ubistvo nema. Ono što je poznato je da se otac sumnjiči za ubistvo sugrađanina, a sin za pomaganje.

Kafana u kojoj se, kako se sumnja, dogodilo jezivo ubistvo Ivana, zaključana je i napuštena, a meštani prolazeći pored u neverici odmahuju glavom.

- Nakon što sam čula šta se dogodilo nisam mogla da spavam. Ceo Aradac je u šoku. Ovako nešto se kod nas nije dogodilo nikada... Poznavala sam Ivana, a Mihal je godinu dana mlađi od mene. Ne mogu da verujem u to što sam čula - ispričala je vidno potresena meštanka za Telegraf.rs.

Kobna noć u kafani

Podsetimo, Ivan Vijoglavin se 3. januara 2026. godine nalazio u ugostiteljskom objektu u Aradcu sa četvoricom prijatelja. Prema svedočenju njegove majke, prijatelji su lokal napustili ranije, dok je Ivan ostao sam sa vlasnikom kafane.

Prema informacijama iz istrage, sumnja se da je osumnjičeni, iz za sada nepoznatog razloga, nakon kraće verbalne rasprave, potegao oružje i Ivanu zadao tri ubodne rane.

- Jedan udarac u predelu grudnog koša i dva u predelu leve nadlaktice bili su kobni. Ivan Vijoglavin je iskrvario i preminuo na licu mesta - naveo je izvor blizak istrazi.

Ivan Vijoglavin Foto: Nebojša Mandić, Društvene Mreže

Ubrzo nakon toga je, kako se sumnja, Mihal L. pozvao sina kako bi mu pomogao da uklone telo i sakriju dokaze. Oni su, kako se sumnja, telo Ivana Vijoglavina umotali u ćebe, ubacili u automobil i odvezli se do reke Tise.

Tamo su, kako se sumnja, njegovo telo, zajedno sa njegovim mobilnim telefonom i oružjem koje je navodno korišćeno, bacili u reku, a zatim se vratili nazad u kafanu kako bi očistili krv i sakrili tragove jezivog ubistva.

Tri meseca kasnije, tačnije 12. marta, i desetak kilometara dalje isplivalo je telo za koje je kasnije utvrđeno da je u pitanju Ivan Vijoglavin, dok su osumnjičeni za njegovo ubistvo otac i sin, vlasnici kafane.