Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Sumnja se da je A. S. danas, na dan obeležavanja početka NATO agresije, na svom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk javno objavio video zapis na kojem se nalazi u automobilu “audi” u društvu ostalih osumnjičenih, u vožnji na auto-putu kroz Srbiju, i na neprimeren način pokazivali su simbole "Velike Albanije", kao i verbalno, u negativnom kontekstu pominjali Republiku Srbiju, uz neprimerene reči.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

