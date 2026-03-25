Dečak ubica, koji je 3. maja 2023.u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, uz ogromne mere obezbeđenja stigao je u Specijalni sud u Ustaničkoj gde danas svedoči u postupku protiv roditelja.

Ispred zgrade Specijalnog suda primetno je pojačano prisustvo policije i medicinskih ekipa, dok se očekuje nastavak postupka protiv roditelja dečaka ubice koji je zakazan za 9 časova.

Neposredno pre toga, jedna ekipa Hitne pomoći sprovela je dečaka ubicu, kog su dopratili pripadnici Žandarmerije uz jake mere obezbeđenja.

- Kolona vozila pod pratnjom stigla je bez zadržavanja, a pristup sudu bio je strogo kontrolisan - kaže izvor.

Druga ekipa Hitne pomoći parkirana je neposredno ispred ulaza u sud i, kako saznajemo, dežura preventivno tokom trajanja ročišta.

Opsadno stanje ispred klinike iz koje je izveden u panciru

On je jutros izveden iz klinike u kojoj boravi od dana masakra i prebačen u Specijalni sud u kom bi danas trebalo da svedoči u postupku protiv roditelja.

Ispred klinike, razvučeni su paravani, a maloletni ubica je skriven iza kišobrana uveden u automobil koji do Ustaničke ulice prati Žandarmerija.

Dečak ubica, kao i na prethodno suđenje, prevezen je u ambulantnim kolima, a kako nezvanično saznajemo, pre izvođenja iz klinike stavljen mu je čak i pancir prsluk.

Maloletni ubica koji je 3. maja 2023. u jezivom masakru u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja danas bi ponovo trebalo da svedoči u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja, Vladimira i Miljane Kecmanović. Suđenje je zakazano za 9 sati u najvećoj sudnici zgrade Specijalnog suda u Beogradu koja se nalazi u Ustaničkoj ulici, iz razloga bezbednosti.

Maloletni ubica. podsetimo, od dana kada je počinio masakr nalazi se u specijalizovanoj klinici i on bi, pred početak suđenja, trebalo da bude izveden iz nje i u pratnji lekara i policije doveden u zgradu suda. Pošto suđenje bude završeno, on će ponovo biti vraćen na kliniku.