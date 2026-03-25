U zgradi Specijalnog suda počelo je suđenje Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, majci i ocu dečaka koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu ubio devetoro đaka i školskog čuvara, a maloletni počinilac doveden je u sud iz psihijatrijske klinike da bi svedočio u ovom postupku.

Ispred zgrade Specijalnog suda je primetno pojačano prisustvo policije i medicinskih ekipa. Jedna ekipa Hitne pomoći sprovela je dečaka ubicu, kojeg su dopratili pripadnici Žandarmerije uz jake mere obezbeđenja. Kolona vozila pod pratnjom stigla je bez zadržavanja, a pristup sudu bio je strogo kontrolisan. Druga ekipa Hitne pomoći parkirana je neposredno ispred ulaza u sud i, kako saznajemo, dežuraće preventivno tokom trajanja ročišta.

U zgradu Specijalnog suda potom je stigao advokat Borivoje Borović, branilac okrivljenih Kecmanovića, a 15 minuta pre početka ročišta stigla je i majka dečaka ubice Miljana Kecmanović u pratnji advokatice Irine Borović.

Koji minut ranije stigle su i porodice oštećenih, roditelji Andrije Čikića, kao i sestra Dragana Vlahovića i majka Eme Kobiljski, kao i roditelji Angeline Aćimović.Njihov dolazak protekao je u tišini i žurbi, s obzirom na to da su stigli tik pre početka ročišta.

- Na roditeljima se jasno vidi koliko im je sve ovo teško, posebno imajući u vidu da će po drugi put slušati svedočenje dečaka koji im je ubio decu i radnika obezbeđenja. Tuga i bol mogli su se primetiti na njihovim licima - rekao je izvor i podsetio da je dečak ubica prvi put napustio kliniku u oktobru pre dve godine kada je svedočio na ročištu protiv roditelja održano u jednoj od najbezbednijih sudnica u Srbiji.

Neposredno nakon njih, u zgradu suda ušla je i ekipa Hitne pomoći, koja je spremna da reaguje u slučaju potrebe, imajući u vidu težinu postupka i emotivno stanje prisutnih.

Podsetimo, Vladimir Kecmanović optužen je i da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti, s obzirom na to da je dete od 13 godina, koliko je imao u vreme izvršenja zločina, vodio u streljanu i učio da puca, kao i da nije adekvatno čuvao oružje koje je posedovao u kući. Miljana Kecmenović tereti se za krivično delo zlostavljanje i zapuištanje maloletnog lica.

Prvostepena presuda, kojom su roditelji maloletnog ubice bili osuđeni, podsetimo, ukinuo je Apelacioni sud i naložio novo suđenje.