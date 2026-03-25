Muškarac G. P. (57) iz Grdelice poginuo je sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Vranje-Leskovac, kada je na njega naleteo kamion kojim je upravljao N. K. (33), državljanin Severne Makedonije.

- Nastradali muškarac je bio pešak, a kako se sumnja, N. K. je upravljajući kamionom udario u njega kod skretanja za Grdelicu. Nesrećni muškarac je premino na mestu, a kamiondžija se nije zaustavio, već je nastavio da vozi - kaže izvor.

Međutim, policija ga je ubrzo identifikovala i pronašla, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu određeno mu je zadržavanje.

- Kamion je zaustavljen kod Sremske Mitrovice, više od 300 kilometara dalje od mesta nesreće. Vozaču su stavljene lisice i dalji postupak je u toku - dodaje izvor.

