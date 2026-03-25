ZLOUPOTREBIO POLOŽAJ I UKRAO 2,5 MILIONA OD GRADA! U nastavku borbe protiv korupcije uhapšen muškarac iz Novog Sada!
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je danas, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, lišen slobode osumnjičeni B.C. zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.
- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoji sumnja da su udruženju građana „DRUŠTVO I RAZVOJ“, u kojem je osumnjičeni B.C. odgovorno lice – zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada za realizaciju pet projekata u ukupnom iznosu od 2.530.000 dinara - naveli su iz VJT.
Kako se dalje dodaje, aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca, u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.). Na taj način je Gradu Novom Sadu naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 2.530.000,00 dinara.
Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom B.C. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.