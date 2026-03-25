Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je danas, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, lišen slobode osumnjičeni B.C. zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoji sumnja da su udruženju građana „DRUŠTVO I RAZVOJ“, u kojem je osumnjičeni B.C. odgovorno lice – zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada za realizaciju pet projekata u ukupnom iznosu od 2.530.000 dinara - naveli su iz VJT.

Kako se dalje dodaje, aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca, u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.). Na taj način je Gradu Novom Sadu naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 2.530.000,00 dinara.