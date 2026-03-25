Maloletni ubica koji je 3. maja 2023. ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja Osnovne škole Vladislav Ribnikar i ranio nekoliko učenika, obučen u tamnu garderobu, uveden je u najveću sudnicu Specijalnog suda u Beogradu. Kako Kurir nezvanično saznaje, pošto je suđenje zbog zaštite interesa maloletnih oštećenih zatvoreno za javnost, masovni ubica je pristao da i danas pred sudom svedoči u postupku protiv roditelja.

- Na samom početku sudija mu je saopštio da sada ima i status oštećenog, pošto se njegov otac Vladimir i majka Miljana Kecmanović optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu terete i da su ga zanemarivali i zlostavljali. Na pitanje da li je razumeo, kratko je odgovorio "razumeo sam, svedočiću" - otkriva izvor Kurira šta se dešava iza zatvorenih vrata najveće sudnici u zgradi Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, u kojoj se danas iz razloga bezbednosti održava suđenje.

Prema rečima našeg sagovornika, maloletni ubica je rekao i da "ostaje pri svemu što je do sada izjavio".

Posle dva i po sata ispitivanja pred sudskim većem, kako Kurir saznaje, određena je pauza u Specijalnom sudu u Beogradu.

Pojedini članovi porodice ubijenih iskoristili su priliku i izašli napolje za vreme pauze.

Ovako je dečak ubica stigao u Specijalni sud Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Sve vreme je napeto, atmosfera u sudnici je mučna, suđenje već traje dva i po sata i sada je u toku pauza - kaže izvor.

Današnje suđenje na koje je maloletni ubica sproveden iz bolnice u kojoj je od dana kada je počinio masakr, kako smo ranije pisali, protiče uz pojačane mere bezbednosti, a očekuje se da će nakon pauze biti nastavljeno saslušanje maloletnog ubice.

On je u sud doveden sa psihijatrijske klinice, u pratnji Žandarmerije, a iz klinike je izveden skriven iza kišobrana, s pancir prslukom koji mu je pred polazak obučen ispod dukserice.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, maloletnik koji nije krivično odgovoran jer je u vreme zločina u Ribnikaru imao manje od 14 godina, priznao je ranije pred sudom da je isplanirao zločin do detalja i da je kobnog jutra "namerno zakasnio na prvi čas da bi deca bila u učionicama".