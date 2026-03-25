Slušaj vest

O Steli Savić (59), čije je telo prošle nedelje pronađeno u ventilacionom otvoru jedne zgrade na Vračaru u Beogradu, malo se zna. Misteriozna smrt dovela ju je u žižu interesovanja javnosti, a prijateljica, pevačica Sanja Pešić, koja ju je dugi niz godina poznavala, otkrila je nepoznate detalje o njoj.

Iza misteriozne smrti Beograđanke krije se priča o ženi koja je devedesetih godina bila prepoznatljivo ime u svim krugovima društva. Kako kaže njena prijateljica, život su joj obeležile teške tragedije, zbnog kojih je nosila težak teret na leđima.

1/6 Vidi galeriju Stela Savić završila tragično Foto: Društvene Mreže

- Stela je završila Fakultet primenjene umetnosti i bila je jedna od najpopularnijih umetnica u Beogradu. Divno je slikala i vajala, taj talenat je nasledila od oca, koji je inače Slobodan Bane Savić, najpoznatiji vajar u Srbiji. Takođe, bila je prvi i najpoznatiji tatu majstor i pirsing majstor na našim prostorima.Mnoge poznate ličnosti dolazile su kod nje na tetoviranje i i dalje nose njene tetovaže. Otac joj je u to vreme kupio najkvalitetniji alat za tetoviranje koji je postojao, iz Holandije - otkriva Sanja i naglašava da je pre nego što se odala porocima, Stela bila sportista vedrog duha:

1/6 Vidi galeriju Sanja Pešić Foto: Printscreen

- Ona je devedesetih imala ličnu teretanu u kući, kada nije bilo popularno niti uobičajeno da se trenira. Imala je dva dalmatinca i bila je veoma humana, često je udomljavala i tražila dom životinjama lutalicama. Znala je tako da pokupi drugarice i odveze nas na Adu ili u prirodu da radimo vežbe, vozimo rolere, trčimo... Terala nas je da vodimo zdrav život. Bila je jako čisto biće, neiskvareno, obožavala je ljude, životinje, život.

Nesreća ua nesrećom

Kako kaže, Stelu nije ubio samo porok, već i tuga.

- Ona je bila jedna jako krhka duša i istina je da se odala porocima zbog toga, nakon niza tragedija koje su joj se desile u životu. Stela je imala dva mlađa brata za koje je bila izuzetno vezana. Svi smo se družili, bili smo ista ekipa koja se nije razdvajala. Prva tragedija u njenom životu je smrt najmlađeg brata.

Poginuo je u saobraćajnoj nesreći, vraćajući se iz Guče. On nije bio kriv, nije bio ni vozač, već je neki kombi kojim je upravljao pijani čovek naleteo na njih i on je preminuo. Ona je osećala grižu savest zbog njegove smrti, jer mu je ona dala novac za taj put i džeparac.

Brat Stele Savić

- Nekoliko godina kasnije, 2011. godine, njen drugi brat i srednje dete u porodici, Vukašin, stradao je nesrećnim slučajem i to u rođenoj kući. Igrao se u porodičnom dvorištu pištoljem za koji je mislio da je prazan. Međutim, u njemu je bio jedan metak. On je prislonio pištolj uz glavu i praktično izvršio samoubistvo nehotice. To je bio ogroman udarac za Stelu i veliki šok. Ostala je sama i tu je već klonula duhom, ali tragedijama nije bio kraj.

Nakon braće, izgubila je roditelje, prvo oca, pa majku. Majka je preminula od običnog gripa, to je neverovatno. Tada se Stela odala porocima, a vodila je zdrav život pun kreativnosti i ljubavi. Iz jedne krajnosti je otišla u drugu i od neke 35. godine je nažalost utehu tražila u drogi. S godinama smo počele da se udaljavamo, jer mi kao prijatelji nismo mogli da je gledamo kako propada. Na naše oči vene, a mi ne možemo da joj pomognemo... To je strašno, a možda smo samo svi mi kukavice, ne znam - kaže Sanja i dodaje:

1/8 Vidi galeriju Mesto gde je pronađeno telo Stele Savić Foto: Kurir

- Ona je dva puta bila na lečenju i pokušala da se iščupa iz toga. I sada neposredno pred smrt je treći put krenula na lečenje. Nije se predavala, bila je umetnička duša i takvu je pamtimo svi koji je poznajemo. Meni će zauvek biti u glavi slika nje koja se smeje na merdevinama nakon što je za jedno prepodne sama okrečila pola kuće u tri različite boje. Ništa joj nije bilo teško, bila je jako vredna. To su scene koje treba da ostanu iza nje jer je to bila prava ona.

Posle porodice izgubila kuću

Naša sagovornica kaže da je pokojna Stela Savić nekada davno imala momka koji je bio "porno glumac", ali da raskid s njim nikako nije bio uzrok njene patnje i tragedije.

- Istina je da je imala tog dečka, nije baš bio porno glumac, ali se fotografisao za časopise. Bio je frajer, šmeker i bili su zajedno, ali su raskinuli i ostali u korektnim odnosima. Ljudi koji je ne poznaju dobro su lupili da je nastradala jer je patila za njim. Prvo, oni su bili zajedno pre mnogo godina, pre svih ovih tragedija. Drugo, prilikom rastanka nije bilo mnogo emocija, osim prijateljskih, tako da su to gluposti. Ne bih volela da se baca ljaga na njeno ime, jer ispada da je klošarka i narkomanka, a ne školovana umetnica koju život nije mazio.

Ovim putem moram da se zahvalim Kristijanu Goluboviću koji je zaista brinuo o njoj godinama. Oni su prijatelji iz osnovne škole, nisam sigurna, ali ali znam da se poznaju od detinjstva. On je nju godinama obilazio, davao novac da joj se nađe, jer je sama. Iz medija sam čula da je živela u nekom stanu. To me je šokiralo, jer znam da je nasledila veliku kuću u centru grada. Nisam sigurna šta se tu dogodilo, ali pretpostavljam da je ona tu kuću izgubila - dodala je sagovornica.

Kristijan Golubović pali sveću na mestu na kom je nađeno telo Stele Savić

Podsetimo, u petak 20. marta, u ventialcionom otvoru kod jedne zgrade na Vračaru pronađeno je telo žene. Ubrzo se ispostavilo da se radi o Steli Savić, čiji je nestanak nekoliko dana radnije prijavio rijaliti učesnik, Kristijan Golubović. Kako nam je Golubović tada rekao, on je danima sa prijateljima tražio Stelu i čekao da se vrati, a nažalost ona je bila mrtva u ventilacionom otvoru.

- Kako je ona završila u tom otvoru nije sasvim jasno. Moguće da je sama ušla tu i sklupčala se, a da niko danima nije primetio da se ona nalazi u toj rupi - rekao je izvor Kurira ranije.