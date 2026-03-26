U Višem sudu u Nišu došlo je do potpunog obrta u slučaju saobraćajne nesreće iz 2021. godine, u kojoj je stradao devetnaestogodišnji Željko Ristić. Nakon pet godina na optuženičkoj klupi, Miodrag Perić oslobođen je krivice, kako je obrazloženo, nije dokazano potrebnom dozom izvesnosti da je upravljao vozilom u trenutku tragedije.

Do obrta je došlo tako što je apelacioni sud vratio slučaj Višem sudu na ponovno odlučivanje, Viši sud je zatim naložio veštačenje i veštak sudske medicine u Nišu je na osnovu bioloških tragova utvrdio da Perić nije nikako mogao da bude na mestu vozača. Ključni dokaz je bilo povraćanje, on je povraćao na mestu suvozača i to ga je spasilo i oslobodilo krivice. Nesreća se dogodila u selu Šainovac, Perić je u trenutku nesreće imao više od 2 promila alkohola u krvi i na sudu se branio time da misli da ga nije udario ali da se u suštini ne seća.

Bolna presuda za majku nastradalog

- Ovo je veoma bolno. Pozvala sam sestru kako bi mi bila podrška. Osećala sam se kao da se meni sudilo, a ne drugom čoveku. Ja ne znam kako ovi ljudi mogu da žive sa tim. To je nešto zaista strašno i nadam se da će se sve samo što pre završiti, nemam više snage. Stvarno je strašno 5 godina slušati ovo bez rešenja. Ja dolazim ovde već 5 godina, slušam nešto što je moglo da bude završeno za 2-3 ročišta - rekla je Vesna Ristić, majka nastradalog za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji.

Ona navodi da se zbog ovih 5 godina oseća kao da "priča u prazno".

- Sudija je nakon većanja i uvida u sve dokaze koji su izvedeni tokom glavnog pretresa, doneo odluku da okrivljenog oslobodi odgovornosi za krivično delo "teško delo protiv bezbednosti saobraćaja" i on je prvostepeno danas oslobođen. Očekujemo da tužilaštvo uloži žalbu na ovu prvostepenu odluku i naravno očekujemo da ili potvrdi ovu odluku ili da zakaže pretres - objasnio je advokat Milan Petrović i dodao:

- Oni će svakako morati meritivno da odluče. To je samo jedna potvrda da nikada ne treba gubiti veru u svoju nevinost, ja mislim da je sud ovoga puta zaista bio na visini zadatka da utvrdi one činjenice koje su bile sporne za nas, isto tako i za izbor svedoka koje smo mi predlagali. Sve to je rezultiralo ovakvom odlukom koja je oslobađajuća.

