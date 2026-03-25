Maloletni ubica koji je 3. maja 2023. počinio jeziv masakr u centru Beograda u kom je u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" čiji je učenik bio ubio devetoro vršnjaka, radnika obezbeđenja škole i ranio nekoliko učenika, jutros je u najvećoj tajnosti, rutom koju je znalo samo nekoliko ljudi uključenih u njegov transport iz psihijatrijske klinike prebačen u zgradu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici!

Kako Kurir nezvanično saznaje, pre nego što je izveden iz sobe u kojoj boravi sam na klinici na koju je smešten nekoliko sati posle zločina, ispod tamne dukserice obučen mu je neprobojni pancir prsluk, a na glavu je stavio kačket.

- Od trenutka kada je napustio sobu, policajci u civilu bili su pored njega. Rašireni su crni kišobrani, za koje se takođe veruju da su specijalni i otporni na metke i tako je sporveden u sanitetsko vozilo kojim je prebačen do Ustaničke ulice. Ispred i iza saniteta bila su vozila iz policijske pratnje, koja se ni na trenutak nisu odvajala od ambulantih kola - objašnjava izvor Kurira.

Kako navodi, pripreme za transport trajale su nekoliko dana.

Ovako je dečak ubica stigao u Specijalni sud

- Pripadnici policije zaduženi za ovu složenu operaciju, prethodnih dana dali su procenu kako je najbezbednije da maloletni ubica bude prebačen. Izabrana je ruta kretanja, ali i izlaz sa klinike koji je procenjen kao najbezbedniji. Međutim, ono što je interesantno je da je pripremljen i "lažni konvoj", odnosno da su i ispred izlaza koji nije bio planiran za izvođenje postavljeni policajci, paravani i sve što je moglo da ukazuje da će baš tu da bude sproveden - objašnjava naš sagovornik.

On dodaje da to nije neuobičajeno kada se radi o eskortu osoba koje su rizične, odnosno za koje postoji bezbedonosni rizik.

- Strogo se vodi računa da se ne dogodi situacija koja ne može da bude sprečena. Upravo iz razloga bezbednosti suđenje njegovim roditeljima Vladimiru i Miljani Kecmanović, na dan kada njihov sin svedoči protiv njih, prebačeno je iz Višeg suda u Beogradu, odnosno Palate pravde u zgradu u Ustaničkoj ulici, ispred koje inače dežura Žandarmerija - objašnjava naš sagovornik.

Svedočenje maloletnog ubice, podsetimo, počelo je jutros u 9 sati, a posle dva i po sata ispitivanja napravljena je pauza. Maloletni ubica, kako saznajemo, svedoči u najvećoj sudinici broj 1 u ovoj zgradi, u kojoj se inače sudi pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa.

Dečak ubica iz klinike sproveden u Specijalni sud pod pratnjom Žandarmerije

- Njegova majka Miljana, koja se brani sa slobode, kao i otac Vladimir Kecmanović, u sudnici sede iza neprobojnog stakla, koje odvaja deo u kom su sudsko veće, advokati, zastupnici i članovi porodica ubijenih i ranjenih, kao i svedok koji na sredini stoji za sudskom govornicom - dodaje.

Inače, maloletni ubica koji nije krivično odgovoran jer je u vreme zločina koji je priznao pred sudom, imao manje od 14 godina, roditelje nije video godinu i po dana, od kada je svedočio u prvom postupku.

- Njegov otac Vladimir je u pritvoru od 3. maja 2023. a majci je odlukom suda zabranjena komunikacija sa sinom, koji sada u postupku ima i status oštećenog - objašnjava naš sagovornik.