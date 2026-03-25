Jeziva drama odigrala se u jednom kragujevačkom restoranu u nedelju, 22. marta, kada je grupa naoružanih mladića izvadila oružje usred objekta i uz pretnje pištoljem počela da isteruje goste napolje, a jednog od aktera, kako nezvanično saznajemo, policija je pronašla i lišila slobode.

Lokal u kom je došlo do oružanog napada u Kragujevcu

Ovaj incident izazvao je veliku pažnju javnosti u Kragujevcu, ceo grad bruji o tome, a u međuvremenu se pojavilo i više verzija uznemirujućeg događaja. Prema prvoj verziji, grupa naoružanih muškaraca upala je u lokal i maltretirala goste, a prema drugoj verziji - naoružani muškarci su bili u samom lokalu.

- Sad se priča da su oni sedeli u lokalu i da je u jednom momentu došlo do razmirica za stolom. Verbalni sukob se ubrzo pretvorio u pretnje oružjem i to pred oko 100 gostiju kafića. Povadili su pištolje i nastao je haos - kaže nam izvor i dodaje:

- Samo su odjednom ustali i potegli pištolje. Razmahali su se oužjem, a gosti su bili odsečeni od straha. U tom lokalu često dolaze sumnjiva lica koja se povezuju sa kriminalom. Nije prvi put da tamo izbijaju varnice, tako da me ovo ne čudi, ali hvala bogu pa niko nije povređen.

Prema nezvanišnim saznanjima, policija je obaveštena o incidentu i još u nedelju je obavljen razgovor sa ljudima koji su bili prisutni. Međutim, očevidci, odnosno gosti lokala, iz straha nisu želeli da daju izjave policiji i opisuju događaj.

- Iako su se pojavile informacije da su posle incidenta privedena tri lica, ispostavilo se da to nije baš tako - kaže izvor i dodaje de je policija juče navodno uhapsila jednog muškarca osumnjičenog da je akter ove drame.

- Bahato i siledžijsko ponašanje trajalo je oko pola sata, a gosti su bili zatečeni i uplašeni - rekao je ranije za "Rinu" jedan od očevidaca.