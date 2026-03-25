Čuveni alas sa Dunava Renato Grbić spasio je život muškarcu starom 58 godina koji je skočio sa Pančevačkog mosta u hladnu i brzu reku.

Ovo je 35. život koji je spasio Renato.

viber_image_2026-03-25_13-06-53-671.jpg
Policija i Hitna pomoć na terenu

Muškarac je, nakon ukazane prve pomoći na obali, prevezen kolima Hitne pomoći u medicinsku ustanovu. Na teren je izašla i policija i obavljen je uviđaj. Muškarac koji je izvučen iz reke, na nogama je ušao u sanitet.

viber_image_2026-03-25_13-07-02-271.jpg
Na društvenim mrežama je nedavno pokrenuta inicijativa da se Renatu Grbiću dodeli nacionalna penzija zbog brojnih podviga i spasenih ljudskih života u prethodnih 26 godina.

Inicijativu je podržao veliki broj ljudi.

kskss01-news1-zorana-jevtic2.jpg
3395516-sequence01.02435221.jpg
whatsapp-image-20220518-at-1.16.15-pm-1.jpg