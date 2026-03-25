Slušaj vest

Čuveni alas sa Dunava Renato Grbić spasio je život muškarcu starom 58 godina koji je skočio sa Pančevačkog mosta u hladnu i brzu reku.

Ovo je 35. život koji je spasio Renato.

Policija i Hitna pomoć na terenu

Muškarac je, nakon ukazane prve pomoći na obali, prevezen kolima Hitne pomoći u medicinsku ustanovu. Na teren je izašla i policija i obavljen je uviđaj. Muškarac koji je izvučen iz reke, na nogama je ušao u sanitet.

Foto: Kurir

Na društvenim mrežama je nedavno pokrenuta inicijativa da se Renatu Grbiću dodeli nacionalna penzija zbog brojnih podviga i spasenih ljudskih života u prethodnih 26 godina.