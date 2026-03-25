Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je rešenje kojim je osumnjičenoj braći L. N. (20) i L.M. (18), koji se terete za ubistvo Gorana Lazora (46) nedaleko od fudbalskog terena u Savinom selu kod Vrbasa, produžen pritvor za još tri meseca, potvrđeno je Kuriru iz Višeg suda u Somboru.

Podsetimo, tri dana pre nego što je ubijen, Goran se oglasio na društvenoj mreži Fejsbuk gde je istakao da ima sukob koji je otišao toliko daleko da će morati da se reši "oko za oko, zub za zub".

- Ne diram nikog i ne želim da mene neko dira, a pošto su me neki smradovi dirali vreme je da im se na****m mame. Oko za oko, zub za zub - glasio je Fejsbuk status ubijenog Gorana Lazora.

Prema odluci suda, osumnjičenima pritvor može trajati najduže do 25. juna 2026. godine, a produžen je na predlog Višeg javnog tužilaštva u Somboru koje vodi istragu u ovom slučaju još od kraja decembra prošle godine.

- Sud je kao ključne razloge za produženje pritvora naveo postojanje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni, ukoliko bi se našli na slobodi, mogli da utiču na svedoka oštećenog L.I., koji tek treba da bude ispitan u toku istrage - kažu iz suda za Kurir.

Takođe, kako navode u obrazloženju, postoji bojazan da bi mogli ponoviti krivično delo za koje se terete, dok je dodatni osnov i težina samog krivičnog dela, za koje je zaprećena kazna zatvora duža od 10 godina.

Podsetimo, Goran Lazor ubijen je 25. decembra oko 17 časova kod Osnovne škole "Branko Radičević" u Savinom Salu kod Vršca. Od zadobijenih uboda nožem Lazor je preminuo, a osumnjičeni L. N. i L. M. uhapšeni su ubrzo nakon ubistva.

Izboli ga kao životinju?

Meštani Savinog sela kod Vrbasa za Kurir opisali su stravične detalje zločina koje je potreslo celo mesto.

- Ne mogu da spavam od kad sam čula da je ubijen! Kako je moguće da neko nekom oduzme život?! Šta god da se desilo, možda je moglo da se sredi, a ne ovako... - kaže potresnim glasom komšinica i dodaje: