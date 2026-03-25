Maloletni masovni ubica iz "Ribnikara"šokirao je na današnjem suđenju svojim roditeljima, Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, u Specijalnom sudu u Beogradu!

Kako Kurir nezvanično saznaje, maloletni zločinac koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" hicima iz očevog pištolja ubio devetoro đaka i školskog čuvara, praktično je promenio deo svog ranijeg iskaza i ovoga puta je pokušao da brani svoje okrivljene roditelje!

Masovni ubica

- Masovni ubica je na početku svedočenja za sudskom govornicom rekao da ostaje pri iskazu koji je dao na prethodnom suđenju, međutim svi su se zaprepastili kada je počeo da odgovara na konkretna pitanja. Svima je upalo u oči da su njegovi odgovori ovoga puta išli u koristi njegovim roditeljima, naročito majci, što prošlog puta nije bio slučaj! Naprotiv - kaže izvor Kurira šta se dešavalo tokom petočasovnog svedočenja monstruma u sudnici Specijalnog suda u Beogradu.

Naš izvor kaže i da je on odmah na početku rekao "da menja odgovor od prošlog puta".

- Rekao je da zahtevi njegove majke nisu uticali na njega da počini masovno ubistvo 3. maja! On je prošlog puta naveo suprotno, tvrdeći da je majka imala nerealne zahteve, da je stalno tražila od njega da bude najbolji, a da ga je otac nazivao psihopatom. Upitan zbog čega je promenio mišljenje, on je rekao "da je sada sazreo" - kaže nam izvor i dodaje da ovo menjanje iskaza pokazuje o kakvoj osobi se radi.

- Naravno, šta se krije iza toga tek će se saznati, svakako nije tek tako promenio ploču - objašnjava izvor, napominjući da je on u delu koji se odnosi na sam zločin ispričao isto što i ranije. Zločin nije negirao.

Naš izvor dodaje i da je delovalo kao da je masovni ubica naučio napamet šta treba da kaže.

- Sve što je rekao svodilo se na to da je sada porastao i da je sazreo, pa mu je to bila osnovna priča za to šro je promenio delove ranijeg iskaza. Na sva pitanja je hladnokrvno odgovarao, ali je ovoga puta delovalo da je tekst naučio napamet - opisuje naš izvor atmosferu iz sudnice.

Takođe, naš izvor podseća da maloletni ubica od 3. maja 2023. godine kada se zločin u "Ribinikaru" dogodio nije imao kontak sa majkom, kojoj je izrečena mera zabrane prilaska njemu. Ona je danas izašla za govornicu i rekla "da iz prevelike ljubavi, sinu neće postavljati pitanja".

- To je bilo jako mučno, naročito zbog toga što su u sudnici bili i pojedini roditelji ubijene dece. Degutantno je da ona plače pred njima, a oni su ti koji su ostali bez svoje dece zauvek i to ni krivi ni dužni... Pokušaj da se ublaži njena krivica im jako teško pada - kaže sagovornik Kurira.

Podsetimo, ovo je ponovljeno suđenje Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, pošto je Apelacioni sud ranije ukinuo preasudu koju im je itrekao Viši sud u Beogradu i naložio novo suđenje.