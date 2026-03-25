Masovni ubica sakriven ispod kišobrana Foto: Marko Karović

Današnje suđenje roditeljima dečaka ubice trajalo je pet sati tokom kojih je maloletnik davao iskaz pred sudom koji se vodi zbog zločina koji je on počinio 3. maja 2023. godine, a svojim odgovorima šokirao je sve u sudnici, pošto je ovoga puta promenio delove iskaza i sada pokušava da brani svoje roditelje, što prošlog puta nije bio slučaj.

Maloletni ubica vraćen je ambulantnim kolima u specijalizovanu ustanovu Izvor: Kurir

Maloletni ubica je nakon završenog ročišta u pratnji Žandarmerije sproveden iz Specijalnog suda nazad u specijalizovanu ustanovu u kojoj se nalazi nakon izvršenja masakra uz neviđene mere obezbeđenja.

- Današnje ročište trajalo je oko pet sati, a centralni deo postupka bilo je svedočenje maloletnog ubice. Nakon završetka, on je pod jakim merama obezbeđenja vraćen u ustanovu u kojoj boravi posle krvavog pira 3. maja 2023. godine - naveo je izvor Kurira i dodao da se i sada, kao i po njegovom dolasku, njegovo odvođenje iz suda odvijalo uz najviše mere bezbednosti, a na sebi je sve vreme imao neprobojni pancir prsluk.

Dečak ubica odvezen iz Specijalnog Suda Izvor: Kurir

- Maloletnik je iz ustanove izveden uz policijsku pratnju, skriven od pogleda javnosti, nakon čega je prevezen sanitetskim vozilom, dok su sve vreme bile angažovane jake snage obezbeđenja. Pre samog transporta, bio je dodatno zaštićen, a ceo proces organizovan je tako da se izbegne svaki kontakt sa javnošću - ističe izvor.

Kako smo ranije objavili, slične mere primenjivane su i prilikom prethodnih dovođenja, kada je sprovođenje takođe obavljano u strogo kontrolisanim uslovima, uz policijsku pratnju i nadzor nadležnih službi.

Prevoženje maloletkog masovnog ubice iz Specijalnog suda u bolnicu Foto: Marko Karović

Kada je konvoj stigao ispred ustanove u koju je maloletni ubica smešten, postavljeni su paravani, a isnpektori su otovorili neprobojne kišobrane, otporne na metke, tako da niko nije mogao da vidi ubicu.

- Od trenutka kada je napustio sobu, policajci u civilu bili su pored njega, a tako je bilo i sada kada je vraćan u bolnicu. Rašireni su crni kišobrani, za koje se takođe veruju da su specijalni i otporni na metke i tako je sporveden iz sanitetskog vozila u samu kliniku. Ispred i iza saniteta bila su vozila iz policijske pratnje, koja se ni na trenutak nisu odvajala od ambulantih kola, a inspektori su sve vreme okruživali maloletnika - objašnjava izvor Kurira.