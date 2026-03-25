U nastavku borbe na suzbijanju sive ekonomije policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici PU Pirot, u saradnji sa Poreskom policijom Odseka Zaječar, podneli su nadležnom javnom tužilaštvu u Pirotu krivičnu prijavu protiv M. T. (51) iz Pirota, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreska utaja.

On se sumnjiči da kao vlasnik jednog poljoprivrednog gazdinstva, u nameri da potpuno izbegne plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. i 2022. godinu, nije podneo poreske prijave, čime je izbegao da prijavi ukupan prihod u iznosu od 440.823.987 dinara.

Na taj način, M. T. je, kako se sumnja, izbegao plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana u iznosu od 47.019.875 dinara i u navedenom iznosu sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, a na štetu budžeta Republike Srbije.