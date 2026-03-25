Današnji glavni pretres u postupku protiv roditelja maloletnog masovnog ubice završen je posle pet sati trajanja u Specijalnom sudu, a nastavak suđenja zakazan je za 11. maj, kada će, kako je najavljeno, biti izvedena dodatna pisana dokumentacija i prikazane fotografije kao i video snimci.

Nakon današnjeg ročišta oglasila se punomoćnica oštećenih, Zora Dobričanin Nikodinović koja je istakla da je današnje suđenje bilo izuzetno teško na više nivoa, ali da je ishod doneo određeno olakšanje.

Zora Dobričanin

- Ovo je neverovatan skup mojih emocija, da sam posle tako teškog suđenja izašla ovako zadovoljna, jer smo danas dobili ono što smo mislili da nećemo dobiti, dobili smo betonske dokaze u korist potvrđivanja optužnice. Moj osećaj je da ćemo mirnije spavati jer smo došli do nekih odgovora na večito postavljano pitanje zašto se ovo desilo i mislim da je delimično pravda danas nadohvat ruke - izjavila je Dobričanin.

Punomoćnik oštećenih, Marko Janković, ocenio je da se postupak približava kraju, ističući da, uprkos zabrani iznošenja detalja iz sudnice, nije bilo značajnih novih okolnosti.

Marko Janković

- Postoji zabrana iznošenja svih detalja suđenja, ali mogu da kažem da se ništa novo i značajno nije desilo. Sve smo bliži donošenju identične ili vrlo slične presude. Verujem da će završne reči biti u skorijem periodu. Dosta dokaza može da se izvede nego što je to prvostepeno urađeno jer je ovo drugi put prvostepeni postupak. Verujem da će za neke dokaze biti konstatovano da su izvedeni i da če tako biti ubrzan postupak - rekao je Janković.

Podsetimo, ovo je ponovljeno suđenje Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, pošto je Apelacioni sud ranije ukinuo preasudu koju im je izrekao Viši sud u Beogradu i naložio novo suđenje.