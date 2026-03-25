Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, postupali su po prijavama građana u vezi sa nalogom pod nazivom "Ćerke i tate dopisivanje" na društvenoj mreži Fejsbuk, a za koju se sumnjalo da služi za uspostavljanje neprimerene komunikacije između odraslih i maloletnih lica.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, u komunikaciji sa kompanijom Meta pribavljeni su relevantni podaci i izvršene potrebne provere, na osnovu kojih je utvrđeno da se administrator predmetnog naloga ne nalazi na teritoriji Srbije već na teritoriji Republike Hrvatske i dalje provere vrše se u cilju utvrđivanja eventualne komunikacije sa maloletnim licima.

O svim prikupljenim saznanjima biće obaveštene nadležne institucije Republike Hrvatske i Evropol, radi daljeg postupanja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije nastavlja da prati i reaguje na ovakve pojave, sa ciljem zaštite maloletnih lica u digitalnom prostoru.

