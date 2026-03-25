Danas je u Herceg Novom uhapšeno operativno interesantno lice, i tom prilikom zaplenjeno je oko kilogram i po opojne droge, vatreno oružje i municija u ilegalnom posedu, a oduzeta su i dva vozila visoke klase.

"Policijski službenici su, nakon prikupljenih obaveštenja i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode operativno interesantno lice M.P. (24) iz Herceg Novog, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", kaže se u saopštenju.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Prilikom pregleda kod ovog lica pronađeni su i oduzeti: pakovanje praškaste materije nalik na kokain, tri veća pakovanja biljne materije nalik na marihuanu, tri mobilna telefona marke iPhone kao i novac u iznosu od 465 evra.

Foto: Uprava policije Crne Gore

"U nastavku aktivnosti izvršen je pretres vozila marke 'mercedes' koje koristi ovo lice, kojom prilikom su pronađeni i oduzeti: pištolj marke 'Beretta', kalibra 22, sa 10 komada municije u ilegalnom posedu, pet pakovanja marihuane mase oko jednog kilograma i 53 grama, 27 pakovanja sa oko 362 grama kokaina, kao i tri digitalne vage za precizno merenje", navodi se u saopštenju.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Od ovog lica su, radi daljih provjera, oduzeta dva vozila marke "mercedes" i "audi".

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

Kurir.rs/Vijesti

