Slušaj vest

Danas je održano petočasovno svedočenje maloletnog ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" u sudnici Specijalnog suda u Beogradu. Ovaj događaj ponovo je uznemirio kompletnu javnost u Srbiji.

Kao i ranije, korišćeni su paravani i otvoreni kišobrani, a maloletnik je prevezen ambulantnim vozilom u pratnji Žandarmerije. Način na koji se prikriva njegov identitet u skladu je sa zakonom, koji nalaže da njegov lik ne bude dostupan javnosti.

Povodom toga, javnost je podeljena. Jedni smatraju da bi trebalo da vidimo kako se razvija i menja, kako bismo ga u budućnosti mogli prepoznati ukoliko se nađe na slobodi. Drugi, pak, ističu da su njegova prava pre svega prava deteta i da njegov identitet mora biti u potpunosti zaštićen.

1/5 Vidi galeriju Ovako je dečak ubica stigao u Specijalni sud Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Gosti emisije "Ni 5 ni 6" komentarisali su današnje suđenje: Nataša Andonovski, specijalni pedagog, Đorđe Vasiljević, autor knjige "Dosije Atila", i advokati Peđa Savić i Zora Dobričanin.

Dobričanin je, komentarišući današnje suđenje, rekla:

- Ne mogu da kažem da smo zadovoljni, s obzirom na posledice tog zločina, ali ono što smo danas radili i ono što je danas trebalo da obavimo, mi smo obavili i smatramo da su rezultati tog našeg današnjeg rada odlični i da smo danas dobili dovoljno materijala u prilog optužnici. Jedino što trenutno mogu da kažem, a to je utisak svih nas koji se ne da sakriti, jeste da je sve što je danas urađeno u sudnici bilo dobro i u korist ostvarivanja cilja zbog čega se svi nalazimo tu. Interes svih je da se koliko-toliko rasvetli taj događaj, bez obzira što se ne sudi ubici, ali da dobijemo makar neki odgovor na pitanje zašto se to desilo. Danas smo ipak dobili neke odgovore na pitanje zašto.

Zora Dobričanin Foto: Kurir Televizija

U jednom trenutku pojavila se informacija da je ubica satima koncentrisano odgovarao na pitanja. Postavlja se pitanje koliko je moguće da u tim godinama ostane koncentrisan od prvog do poslednjeg pitanja.

- Sud vodi računa u svakom trenutku da li je svaki svedok i svaki procesni učesnik u stanju da učestvuje u postupku na adekvatan način, bez bilo kakvih posledica po njegovo zdravlje, posebno da li je u dobrom psihičkom stanju. A naročito kada su u pitanju maloletnici, to se proverava i na početku pretresa i tokom pretresa u raznim fazama postupka – kaže Dobričanin.

Svi se pitaju koji je motiv zločina. Jasno je da dete nije prosečno, već inteligentno, ali i da postoje ozbiljni poremećaji, što ovaj slučaj čini atipičnim.

- Možemo da kažemo da neka deca i odrasli koji imaju psihopatske strukture ličnosti imaju natprosečnu inteligenciju i mogućnost da budu fokusirani na nešto, pogotovo ako im je to u interesu, ako im nešto znači i ako time žele nešto da dokažu, uz dozu egocentrizma. Nama je jasno da sa tim detetom očigledno nešto nije u redu, da on ima i određeni psihijatrijski problem, ali da li bi se taj problem razvio i u nekoj drugoj socijalnoj sredini, to ne znamo - zaključuje Andonovski.

Nataša Andonovski Foto: Kurir Televizija

Izolacija i ponašanje maloletnog ubice

Vasiljević je istakao da bi u nekim drugim sistemima ovaj slučaj bio rešen potpuno drugačije. Prema njegovim rečima, Rusi bi ga, prilikom hapšenja, zvanično likvidirali, a zapravo bi ga krili da provere da li mogu da ga koriste u nekom tajnom programu. U suprotnom bi zaista bio ubijen. Dodao je da je, sa stanovišta porodica žrtava, možda bolje što mu se ne sudi sada, jer će ga tako držati u ustanovi do kraja života, dok bi, da mu se sudilo kao mlađem punoletniku, izašao nakon 20 godina ili manje.

Maloletnik je trenutno izolovan u medicinskoj ustanovi, gde je u kontaktu sa medicinskim osobljem i manjim brojem dece. Postavlja se pitanje kako takva izolacija utiče na njegovu psihu, kao i u kojoj meri se promenio u odnosu na prethodno pojavljivanje na suđenju.

Đorđe Vasiljević Foto: Kurir Televizija

- Ja mogu da kažem samo moj lični utisak, a to je da boravak u toj bolnici njemu prija i mislim da je koristan. Možda grešim, možda me demantuju neki drugi stručnjaci, govorim o mom mišljenju i iskustvu - kaže Dobričanin.

Govoreći o porodicama žrtava, Dobričanin ističe da je došlo do izvesnog smirivanja emocija i osećaja olakšanja, iako pravda u potpunosti ne može biti zadovoljena s obzirom na to da se ubici ne sudi zbog njegovih godina.

Peđa Savić Foto: Kurir Televizija

Peđa Savić se nadovezao, ističući da je iz ponašanja punomoćnika oštećenih zaključio da očekuju isti ishod kao u prvom postupku.

- To znači da je mali pokazao određenu emocionalnu distancu prema roditeljima, da je odgovarao verovatno slično kao i prošli put, da ga otac i majka nisu previše pogodili, da je čak asocijalan i narcisoidan, sa željom za dokazivanjem, i da je verovatno danas otkrio deo motiva. Verovatno je roditelje uveo u krivicu - rekao je Savić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs