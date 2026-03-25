Policija u Beogradu uhapsila je D. Đ. (46) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, nakon što je, kako se sumnja, pretukao drugog vozača posle konflikta u saobraćaju na Novom Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio u ponedeljak u Ulici Partizanske avijacije, gde je došlo do verbalnog sukoba između dvojice učesnika u saobraćaju. Sumnja se da je D. Đ. tada izašao iz svog vozila i nasrnuo na D. V. (60), kojem je zadao više udaraca rukama u predelu glave.

- Nakon što je nesrećni čovek pao na kolovoz, osumnjičeni je nastavio da ga udara nogama po telu - ispričao je izvor blizak istrazi.

Oštećenom D. V. lekari su konstatovali lake telesne povrede, saznaje se.

Policija je ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog, kome je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje.

Istragu u ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

BRUTALNO PRETUKAO ČOVEKA (60)