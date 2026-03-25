BRUTALNO PRETUKAO ČOVEKA (60) NASRED ULICE NA NOVOM BEOGRADU! Posvađali se u saobraćaju, nasilnik (46) izašao iz kola, nokautirao muškarca, pa ga šutirao
Policija u Beogradu uhapsila je D. Đ. (46) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, nakon što je, kako se sumnja, pretukao drugog vozača posle konflikta u saobraćaju na Novom Beogradu.
Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio u ponedeljak u Ulici Partizanske avijacije, gde je došlo do verbalnog sukoba između dvojice učesnika u saobraćaju. Sumnja se da je D. Đ. tada izašao iz svog vozila i nasrnuo na D. V. (60), kojem je zadao više udaraca rukama u predelu glave.
- Nakon što je nesrećni čovek pao na kolovoz, osumnjičeni je nastavio da ga udara nogama po telu - ispričao je izvor blizak istrazi.
Oštećenom D. V. lekari su konstatovali lake telesne povrede, saznaje se.
Policija je ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog, kome je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje.
Istragu u ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Kurir.rs/Telegraf
