Dve godine prošlo je od nestanka Danke Ilić (2), kojoj se trag izgubio u Banjskom polju kod Bora, gde ju je dovela majka Ivana.

Iako Više javno tužilaštvo u Zaječaru smatra da je devojčica ubijena, a da iza zločina stoje Srđan Janković i Dejan Dragijević, radnici JKP "Vodovod", telo nikada nije nađeno, a optužnica protiv dvojice je nekoliko puta vraćana na dopunu, što produbljuje misteriju i ostavlja otovorena pitanja - gde je Danka i šta joj se dogodilo?

Kurir je i ovog, kao i kobnog 26. marta 2024. bio u Banjskom polju, na mestu na kom je devojčica poslednji put viđena. Podsetimo, tog dana majka je došla sa njom i sinom na svoje staro i zapušteno porodično imanje. Danku je na kratko ispustila iz vida kako bi sinu iz auta donela vodu. Kako tužilaštvo smatra, devojčica je za to vreme uspela da izađe na put kojim su službenim autom "fijat panda" prolazili Janković i Dragijević. Kolima su udarili devte, uneli u auto, odvezli na deponiju i bacili. Kako telo nije nađeno, tužilaštvo smatra da je premešteno na nepoznatu lokaciju, a da je u tome učestvovao treći optuženi, Radoslav Dragijević, inače otac Dejana Dragijevića. Misteriju pojačava i to što su okrivljeni prvo priznali zločin, a onda su sve porekli.

U dvorištu oronule kuće u Banjskom polju, vreme kao da je stalo, a na mestu gde je devojčica, prema rekonstrukciji događaja, izašla na put, postavljena je klupa. Meštani kažu da im i danas nije sve jedno, kruže razne teorije o tome šta se desilo.

- Verujem da ona nije mrtva već da je negde daleko odvedena, ali i da je odgovoran neko iz njenog okruženja - kaže jedna meštanka Banjskog polja i ističe da je to naselje nekada važilo za najbezbedniji deo Bora.

Ima i onih koji misle da je "neka viša sila" umešala prste u nestanak deteta.

- Verujem da je u pitanju vlaška magija. Ne mislim da su tu čista posla, postoje nelogičnosti koje ukazuju na to - kaže drugi građanin.

Javnost je podeljena i po pitanju krivice osumnjičenih, Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, koji su uhapšeni deset dana nakon nestanka Danke Ilić i još uvek se nalaze u pritvoru.

- Videćemo šta će sud reći. Slučaj je iz zaječarskog premešten u negotinski Viši sud koji bi baš ovih dana trebalo da donese odluku o trećoj po redu podignutoj optužnici protiv Jankovića i Dragijevića - kaže sagovornik Kurira.

Pričali na Tiktoku

Roditelji Danke Ilić slabo govore za medije, tek ponekad kratko prokomentarišu slučaj, a za ove dve godine nekoliko puta su na Tiktoku odgovarali na pitanja građana. Miloš Ilić, Dankin otac, sada je za Kurir kratko rekao "da će oni progovoriti tek na suđenju", koje za sada nije ni na vidiku.

- Ne želim da pričam o slučaju dok ne dođe do suđenja. Možete li da zamislite kako je nama roditeljima?! Tek kad bude počelo suđenje izaći ću u javnost, a pre toga ne želim da se moje reči koriste na ovaj ili na onaj način - objasnio je Miloš.

Verujem da će istina izaći na videlo!

Radoslav Dragijević koji se tereti za krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, brani se sa slobode, a za Kurir je rekao "da je prvih godinu dana od čitave ove situacije mislio da neće preživeti".

