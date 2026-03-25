Maloletni masovni ubica iz "Ribnikara" je ponovo danas potvrdio da ga je otac vodio u streljanu i da mu je učinio oružje lako dostupnim, a na pitanje zbog čega je rasklopio oružje nakon krvavog pira, on je rekao "iz navike".

Potom je, kako nezvanično saznajemo, hladnokrvo govorio o tome kako je proučavao psihopate nakon što ga je otac tako nazvao!

Vladimir i Miljana Kecmanović sa sinom maloletnim ubicom Foto: Privatna Arhiva, Stefan Stojanović MONDO, Nemanja Nikolić

- Maloletni ubica svedočio je danas ponovo u postupku protiv roditelja Miljane i Vladimira Kecmanovića, kada je odgovarao na pitanja tokom kojih je potvrdio još jednom da ga je otac vodio u streljanu i da je lako došao do oružja. Bio je takođe upitan zbog čega je uopšte rasklopio oružje nakon počinjenog masakra, on je rekao da je to uradio iz navike koju je, kako kaže, stekao u streljani - kaže izvor Kurira.

Prema rečima našeg sagovornika, upitan je i da li je dugo tražio oružje po kući, na šta je odgovorio da nije, samo je tražio u spavaćoj sobi i tamo gde je i našao.

- To praktično znači da je on potvrdio da su mu očevi pištolji bili lako dostupni, praktično "na dohvat ruke" i pobija odbranu Vladimira Kecmanovića, koji je tvrdio da je adekvatno obezbedio oružje i držao ga van domašaja dece - objašnjava izvor Kurira.

Dečak ubica iz klinike sproveden u Specijalni sud pod pratnjom Žandarmerije

Pored pitanja o oružju, maloletni ubica je govorio i o igricama i filmovima koje je gledao, ali i o školi u kojoj je počinio krvavi pir kada je ubio školske drugare i radnika obezbeđenja.

- Rekao je da je imao preko 200 izostanaka iz škole, a da je samo jednom bio prehlađen: "Za ostale dane sam se pravio da sam bolestan, jer mi je bilo naporno da idem u školu. Glumio sam da imam koronu, pio sam lekove, ali nije mi se išlo u školu jer sam se osećao neprihvaćenim", navodno je glasio njegov odgovor u sudnici - kaže naš izvor.

Dotakao se i, kako ističe naš sagovornik, momenata kada je gledao dokumentarce i proučavao psihopate, te se, kako je naglasio, što je sve šokiralo, "poistovetio sa psihopatama u periodu kada je istraživao taj profil ličnosti".

- U američkom dokumentarcu "Columbine", učinioci su opisani kao psihopate. On se, kako je rekao, poistovetio sa njima. Istraživao je u tom periodu psihopatsko ponašanje i danas je, navodno, opet naglasio: "Nakon što me je otac nazvao psihopatom, ja sam počeo da istražujem o njima i smatram da je vrlina biti hladan i bez emocija".

Sramna izjava majke ubice

Inače, za govornicom se našla i majka Miljana Kecmanović, međutim, ona nije želela da postavlja pitanja sinu, navodeći sramno obrazloženje, s obzirom na to da se njoj sudi za zapuštanje i zlostavljanje sina.

- Iz prevelike ljubavi prema sinu ne želim da postavljam pitanja - rekla je kratko Miljana.

Miljana Kecmanović došla u sud u pratnji advokata

Hladnokrvno

Maloletni ubica je, prema rečima našeg izvora, taktično i sve vreme hladnokrvno odgovarao na svako pitanje, kao da je unapred dobro uvežbao priču. Inače, kako smo već pisali, on je promenio deo svog iskaza i sada, za razliku od prethodnog svedočenja, tvrdi "da njegovi roditelji nisu odgovorni za ono što je on učinio 3. maja 2023.".

- Prošli put je, u tom delu, naveo sve suprotno od današnjeg iskaza, govorio je da je majka imala nerealne zahteve i da je tražila stalno od njega da bude najbolji, kao i da ga je otac nazivao psihopatom, ali sada je promenio priču, pokušavajući da brani majku i oca, ističući da takvo njihovo postupanje nije uticalo na njega. Kao razlog te promene naveo je to što je sazreoa i posrastao - kaže izvor i dodaje da je sve što je rekao delovalo kao da je unapred pripremljeno i dobro uvežbano.

Inače, roditelji ubijene dece ponovo su se sreli oči u oči sa ubicom u sudbnici, što je za njih bilo vrlo teško i mučno.