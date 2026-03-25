(FOTO) BUKTINJA U POTPUNOSTI UNIŠTILA KUĆU U PANČEVU! Otac izvlačio dete iz požara, majka sa DVE ĆERKICE ISKAKALA kroz prozor: Jezive scene, sve je UNIŠTENO!
Sinoć nešto pre 20 sati u Ulici Olge Petrov u naselju Topola u Pančevu dogodio se stravičan požaru kome je petočlanoj porodici sa troje maloletne dece izgorela kuća. Svi članovi porodice pretrpeli su povrede, od kojih su otac i jedna od tri devojčice najteže povređeni.
Na društvenim mrežama već se šire apeli za pomoć ovoj porodici, u kojima se navodi da su se majka i dve devojčice od jedne i tri godine spasile jer su uspele da iskoče kroz prozor, dok je najstarija devojčica od 5 godina bila u kupatilu, te je otac pojurio da je spase.
Kako su potvrdili najbliži članovi porodice, ovi podaci su tačni, a otac i petogodišnja devojčica su najteže povređeni i, nažalost, u kritičnom su stanju.
Kontaktirana je PU u Pančevu kako bismo dobili zvanične informacije o ovom događaju i major policije Željko Grujić, portparol PU Pančevo, potvrdio je da je policija sinoć oko 19.50 sati dobila prijavu da gori kuća u Pančevu, u Ulici Olge Petrov.
Po prijavi su odmah postupili i pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Pančevu, Vatrogasno-spasilačke jedinice Pančevo koji su na mesto događaja uputili četiri vozila i preko deset vatrogasaca spasilaca.
- Od posledica požara pet lica je zadobilo telesne povrede. Nakon ukazane medicinske pomoći u Službi hitne medicinske pomoći Pančevo i Opštoj bolnici Pančevo, jedna punoletna osoba je prebačena na dalje lečenje u Urgentni centar Beograd, dok je jedna maloletna osoba prevezena u Dečiju bolnicu Tiršova u Beogradu - rekao je Grujić za "Zdravo Panečevo".
Od je precizirao da je nakon gašenja požara izvršen uviđaj po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva kako bi se utvrdio uzrok požara.
- Utvrđeno je do je do požara najverovatnije došlo usled preopterećenja električnih instalacija u objektu, zagrevanja kablova i paljenja tavanice objekta koja je od trske i drugih lako zapaljivih materijala.
