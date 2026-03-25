Neverovatne scene zabeležene su danas na nasipu kod ulaza u Futog, a u sve je umešan vozač automobila marke "pežo", koji je sleteo u kanal, a potom nastavio da pravi haos — u vidno alkoholisanom stanju.

Naime, prema svedočenju prolaznika, pijani muškarac je izgubio kontrolu nad vozilom i direktno sleteo u kanal.

Nakon što su mu prolaznici pomogli da izvuče automobil iz kanala, vozač se nije zaustavio. U stanju teške alkoholisanosti seo je nazad za volan i nastavio vožnju u pravcu pravoslavne crkve, pritom zamalo udarivši u parkirani automobil.