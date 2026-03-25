Dvojica motociklista povređena su danas popodne u odvojenim saobraćajnim nezgodama.

Muškarac star oko 30 godina zadobio je teške telesne povrede u udesu kod Palilulske pijace posle sudara sa automobilom. Hitno je prevezen na Vojno-medicinsku akademiju.

Gotovo istovremeno, drugi je povređen u Kačarskoj ulici u beogradskom naselju Slanci. On, doduše, nije imao sudar, već je pao kada su mu psi izleteli na put.

