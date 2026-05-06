Pre tri godine, u intervjuu za Kurir televiziju, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije Mile Novaković i Čedomir Jovanović otkrili su detalje o predaji Milorada Ulemeka Legije i okolnostima njegovog hapšenja. Tokom tog intervjua, gosti Kurir televizije otkrili su ključne momentie hapšenja Legije - kako je protekla njegova predaja u okviru "Operacije Sablja", kao i haotične scene koje su pratile čitav događaj.

Nakon atentata na tadašnjeg premijera Zorana Đinđića, Ulemek se više od godinu dana uspešno skrivao, a prema rečima Novakovića, mesta na kojima se nalazio tokom bekstva i dalje ostaju nepoznanica.

"Bio je pripit, a možda i naduvan"

Novaković, koji je imao ključnu ulogu u policijskoj akciji „Sablja“, tada je za Kurir opisao kako je protekla predaja prvooptuženog za organizovanje atentata Kako je naveo,

Legija je nakon 14 meseci skrivanja bio u zapuštenom stanju, a u trenutku predaje, prema njegovim rečima, bio je pripit i moguće pod dejstvom droge.

Milorad Ulemek Legija

"Kažu da je bio pripit, možda i naduvan. Bradat, s dugačkom kosom, kada se pojavio ispred kuće, uplašio je žandarme. U strahu koji ih je blokirao, povukli su se nekoliko metara. Izvukli su pištolje i držali ga na nišanu. Aleksandrin rođak nije uspeo da ga zadrži. Panično je zvao Aleksandru, Legijinu suprugu:

"Izašao je ispred zgrade, hoće da se preda".

Ostavila je decu, sela u džip i pojurila nazad, tražeći da razgovara s njim, da pokuša da ga ubedi. Odbijao je razgovor. Od žandarma je zatražio da zovu komandanta, rekao im je: "Šta ste se us*ali kao pi*ke?"", naveo je svojevremeno Mile Novaković i dodao:

"Legija je kasnije, bez insistiranja da priča o tome, samo rekao da se sve vreme krio u kući, u tajnoj prostoriji, u koju je ulazio kroz plakar. Jedino je sigurno da je na dan predaje, 2. maja 2004. godine u popodnevnim časovima, izašao iz svoje kuće na ulicu i predstavio se obezbeđenju Žandarmerije"

Bahato ponašanje i predaja

Čedomir Jovanović se tom prilikom osvrnuo na bahato ponašanje Ulemeka i potvrdio Novakovićeve tvrdnje da je Legija nogama otvarao vrata Vlade Srbije:

"Legija je otpušten iz MUP-a u maju 2001. godine jer je pucao u TV u diskoteci kad je video da su uhapšeni neki njegovi ljudi u Parizu. To je bio Spasojević sa Lukovićem. Tada je izgorela diskoteka. Odmah je suspendovan, po pravilima službe dok se ne završi postupak. Nekoliko dana posle toga otišao je na Cecin rođendan gde se pojavila patrola policije koju je terao da igra kolo dok im je pucao pod noge. Obaveštena je policija koja je pozvala DB u pola noći. Zoran Mijatović, zamenik načelnika resora, seo je u auto i uhapsio Legiju i odveo u stanicu u 29. novembra.

Mene je nakon toga zvao komandant JSO-a i rekao da su Legiju uhapsili da bi otišao u Hag, da mu je tako javljeno od Koštunice, a da dižu jedinicu. Seo sam u auto i otišao u stanicu i našao Legiju dole bez pertli, kaiša, slinavog, pijanog i drogiranog i tražio od njega da pozove JSO i da kaže šta se zaista desilo da ne bi bilo daljih problema. Tada je i otpušten iz MUP-a, rekao je Jovanović i osvrnuo se i na samu predaju Ulemeka.

"Legija je izašao iz kuće, a za njim je trčala žena pokušavajući da ga vrati. Komandant Žandarmerije je pozvan i oni su ga vozali po gradu, pošto nisu znali šta sa njim da rade, pa umesto da ga sprovedu u zatvor, odveli su ga kod ministra policije Dragana Jočića.

Tu je došao Rade Bulatović, bio je tu i direktor RTS-a Aleksandar Tijanić i Vojislav Koštunica", ispričao je tada Jovanović.

