Žena (29), poreklom sa Kosova i Metohije, i njen trogodišnji sin poginuli su nakon što ih je udario kamion u Šrambergu u Nemačkoj.

Drugo dete, sestra bliznakinja dečaka, izbegla je tragediju bez telesnih povreda. Ovu informaciju potvrdili su nemački mediji. Prema prvim informacijama, žrtve su iz regiona Đakovice.

U ovoj nesreći pričinjena je i velika materijalna šteta jer je vozač kamiona udario i nekoliko parkiranih automobila.

Sumnja se da su žrtve u trenutku nesreće hodale trotoarom dok je prema navodima medija majka vodila decu u vrtić, prema navodima nemačke policije. Nemačke vlasti su potvrdile nacionalnost žrtava i dodale da je kamionom upravljao 53-godišnji muškarac. Kako policija kaže, vozač je izgubio kontrolu nad kamionom zbog zdravstvenog problema.

- Kamion je udario u tri parkirana vozila, a zatim se zabio u zid jedne kuće. Nakon toga su na trotoaru udareni 29-godišnja žena i njen trogodišnji sin. Uprkos hitnim pokušajima da im se spase život, oboje su preminuli na licu mesta od zadobijenih teških povreda - navodi se u saopštenju.

Vozač kamiona zadobio je lakše povrede i prevezen je u bolnicu.

Na zahtev javnog tužilaštva angažovan je veštak kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće.

Kurir.rs/Telegraf

