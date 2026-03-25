MAJKA I NJEN SIN (3) SA KiM POGINULI U NEMAČKOJ! Jezivi detalji nesreće, vozač kamiona ih POKOSIO na putu do vrtića: Devojčica jedina preživela sudar!
Žena (29), poreklom sa Kosova i Metohije, i njen trogodišnji sin poginuli su nakon što ih je udario kamion u Šrambergu u Nemačkoj.
Drugo dete, sestra bliznakinja dečaka, izbegla je tragediju bez telesnih povreda. Ovu informaciju potvrdili su nemački mediji. Prema prvim informacijama, žrtve su iz regiona Đakovice.
U ovoj nesreći pričinjena je i velika materijalna šteta jer je vozač kamiona udario i nekoliko parkiranih automobila.
Sumnja se da su žrtve u trenutku nesreće hodale trotoarom dok je prema navodima medija majka vodila decu u vrtić, prema navodima nemačke policije. Nemačke vlasti su potvrdile nacionalnost žrtava i dodale da je kamionom upravljao 53-godišnji muškarac. Kako policija kaže, vozač je izgubio kontrolu nad kamionom zbog zdravstvenog problema.
- Kamion je udario u tri parkirana vozila, a zatim se zabio u zid jedne kuće. Nakon toga su na trotoaru udareni 29-godišnja žena i njen trogodišnji sin. Uprkos hitnim pokušajima da im se spase život, oboje su preminuli na licu mesta od zadobijenih teških povreda - navodi se u saopštenju.
Vozač kamiona zadobio je lakše povrede i prevezen je u bolnicu.
Na zahtev javnog tužilaštva angažovan je veštak kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće.
