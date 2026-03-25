Slušaj vest

Muškarac M. B. (44) je uhapšen zbog nasilja u porodici, nakon što je njegova ćerka (7) pozvala policiju i sprečila nasilje nad svojom majkom K. B. (35) u Obrenovcu.

Ono što je uradila devojčica je šokiralo i najiskusnije policajce kada je devojčica pozvala policiju.

Iako nije ništa rekla, policajci iz Obrenovca su službenici prepoznali poziv upomoć — i ubrzo se više patrola uputilo na lice mesta.

Pravda za nasilnika, divljenje za devojčicu

Osumnjičenom M. B. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu, određeno zadržavanje do 48 sati. Protiv njega je podneta krivična prijava za nasilje u porodici, a istraga će utvrditi sve detalje ovog užasa. Inače, on je stari znalac policije u Obrenovcu! Višestruki je povratnik u izvršenju krivičnih dela nasilje u porodici.

Žrtvi K. B. ukazana je lekarska pomoć zbog povreda glave.