Hronika
DVE ŽENE POVREĐENE, PREVEZENE U BOLNICU: Saobraćajna nesreća u Novom Sadu - pogledajte kako su uništeni automobili (VIDEO)
Slušaj vest
Danas u popodnevnim časovima dogodila se saobraćajna nezgoda u Novom Sadu na uglu Bulevara kralja Petra i Save Kovačevića.
Kako se može videti na snimku objavljenom na Instagram stranici 192, došlo je do sudara automobila.
Po rečima doktora Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta.
Dve žene, stare 41, i 73 godine su nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezene na odeljenje hirurgije UC KCV na dalje lečenje.
Reaguj
Komentariši