Policija Srbije uhapsila je četvoricu albanskih državljana u utorak, a dan kasnije otkriveno je ko su Albanci koji su izvršili krivično delo "izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti".

Foto: MUP Srbije

Naime, u pitanju su navijači albanske reprezentacije koji su krenuli put Poljske, gde će njihova selekcija u četvrtak uveče igrati polufinale baraža za odlazak na Svetsko fudbalsko prvenstvo.

Podsetimo, Albanija je, baš u grupi sa Srbijom, završila na drugom mestu.

Oni su tokom puta kroz Srbiju pokazivali simbole "Velike Albanije", kao i verbalno, u negativnom kontekstu, pominjali Republiku Srbiju, uz neprimerene reči koje su objavili na društvenim mrežama.

Na utakmicu neće stići, jer im je propisano zadržavanje od 48 sati.

