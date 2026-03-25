OTKRIVEO ZAŠTO SU UHAPŠENI ALBANCI BILI U NAŠOJ ZEMLJI Provocirali i vređali Srbiju, pokazivali simbole tzv. "Velike Albanije", pa "pali" nasred auto-puta VIDEO
Policija Srbije uhapsila je četvoricu albanskih državljana u utorak, a dan kasnije otkriveno je ko su Albanci koji su izvršili krivično delo "izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti".
Foto: MUP Srbije
Naime, u pitanju su navijači albanske reprezentacije koji su krenuli put Poljske, gde će njihova selekcija u četvrtak uveče igrati polufinale baraža za odlazak na Svetsko fudbalsko prvenstvo.
Podsetimo, Albanija je, baš u grupi sa Srbijom, završila na drugom mestu.
Oni su tokom puta kroz Srbiju pokazivali simbole "Velike Albanije", kao i verbalno, u negativnom kontekstu, pominjali Republiku Srbiju, uz neprimerene reči koje su objavili na društvenim mrežama.
Na utakmicu neće stići, jer im je propisano zadržavanje od 48 sati.
