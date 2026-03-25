Na putu Bečej – Bačko Gradište došlo je do direktnog sudara dva automobila. Dve osobe su povređene, a vatrogasci su morali da izvlače jednu osobu iz vozila
Saobraćajna nesreća
SUDAR NA PUTU BEČEJ - BAČKO GRADIŠTE Dve osobe povređene, vatrogasci izvlačili putnika iz SMRSKANIH vozila! (FOTO)
Dve osobe su povređene u sudaru do kog je došlo danas na putu Bečej - Bačko Gradište.
Kako navodi Instagram stranica "193ns_rs", došlo je do direktnog sudara dva automobila.
Na licu mesta bili su priladnici Vatrogasno-spasilačkog Voda Bečej koji su iz havarisanog vozila, oslobodili jednu osobu koju je preuzela ekipa Hitne pomoći.
Trenutno nije poznato kako je došlo do saobraćajne nesreće.
