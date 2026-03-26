Iskaz dečaka ubice iz Ribnikara koji je juče svedočio u Specijalnom sudu iznenadio je javnost, jer je potpuno druga izjava data na prethodnom suđenju. Prošlog puta je svalio svu krivicu na svoje roditelje, dok je juče pokušao da ih zaštiti.

Otac stradale Angeline, Anđelko Aćimović oglasio se za Kurir televiziju ovim povodoim i izjavio da je "evidentno da su dečaka ubicu pripremili da da ovakav iskaz".

- Vi stavljate apostrof na promenu u nekim njegovim izjavama, ne moramo to da radimo jer je dečak ubica dobio nalog i instrukcije šta da govori, to je kao kada dete nauči neku pesmicu napamet i to je dosta providno, smešno je i žalosno. Branioci su uspeli da ga navedu da priča po njihovim instrukcijama i ja ne bih na to obratio pažnju - rekao je Aćimović.

Kako kaže, smatra da treba obratiti pažnju na dalji tok ispitivanja.

- U daljem toku se desilo to da smo dobili jednu potpunu potvrdu i jednu istinu, a to je koji su to uzroci koji su doveli do ovoga. Da sumiramo, roditelji su apsolutno zapostavili dete koje je bilo u kontinuiranom vremenu veoma bolesno. To dete je na svaki način pokušavalo da nađe pomoć. Bolest od koje je on patio zove se digitalna zavisnost - kaže.

Po filmu "Kolumbajn" dobio inspiraciju za zločin?

Osvrnuo se i na priznanje dečaka ubice da je inspiraciju za zločin pronalazio u "pucačkim igricama". Dečak je i ranije izjavljivao da je nekoliko meseci pre jezivog zločina igrao video-igricu "Valorant", koja je zabranjena za decu ispod 16 godina.

- To dete je priznalo sve to i jasno objasnilo. Njemu je naišao algoritam na mrežama koji mu je preporučio da gleda film "Kolumbajn", po tom filmu je on dobio inspiraciju - rekao je Aćimović.

Masakr u srednjoj školi Kolumbajn dogodio se 20. aprila 1999. godine u Litletonu, Kolorado, SAD, kada su dvojica učenika ubila 13 osoba i ranila mnoge druge pre nego što su izvršila samoubistvo. Dečak je naišao na jedan od mnogih filmova napravljenih po događaju koji je još uvek duboko urezan u Američko društvo.

Aćimović je apelovao na sve roditelje da vode računa o svojoj deci kao i da obraćaju pažnju na promene u ponašanju. Navodi da je vrlo opasno kada su deca zapostavljena i da je ponašanje dečaka ubice delom posledica upravo toga.

- Ovi roditelji pa i škola, koja je nešto trebala da primeni, nisu uradili svoj posao kako treba i apsolutno odgovaraju za to. Ono što mi očekujemo jesu svest i savest ovih roditelja kao veliku odgovornost koju oni imaju jer bi bilo mnogo drugačije kada bi oni rekli "da, shvatili smo gde smo pogrešili, ljudi čuvajte svoju decu", na taj način bi sve bilo mnogo drugačije - objasnio je Aćimović.

"Nagovaraju ga da daje lažne iskaze"

Aćimović smatra da Vladimir i Miljana Kecmanović "igraju igrice, glume i stvaraju farsu" koja je očigledna:

- Nagovaraju dete da daje lažne iskaze što je takođe krivično delo. On je sada u godinama kada može krivično da odgovara. Majka dečaka ubice nije plakala ali je pokušala da uradi to, pokušala je da glumi majku kojoj je dete bitno. Kod njih ne postoji momenat svesti prema svom deteu i prema ostalima. To je farsa i smešno je zaista - dodaje.

On je zadovoljan što je suđenje ponovljeno jer smatra da sudija koji trenutno vodi suđenje ima mnogo ozbiljniji stav. Kako kaže, sudija potpuno razume situaciju, razume društvene mreže, razume algoritam kao i to koliko nepažnja može da šteti detetu.

