Po predlogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, Osnovni sud u Pančevu odredio je pritvor od 30 dana prema osumnjičenom I.S. (19) iz mesta Popović zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je 22. marta oko 8.50 časova, u Dobrici, nakon kraće verbalne rasprave, najpre fizički nasrnuo na svog oca, oštećenog G.S. (48) iz mesta Popović, udarajući ga rukama u predelu tela, a potom mu kuhinjskim nožem naneo povredu u vidu ubodne rane u predelu butine leve noge.

Osnovno javno tužilaštvo će u daljem toku postupka preduzeti sve zakonom predviđene radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.

