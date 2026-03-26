Po predlogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu , Osnovni sud u Pančevu odredio je pritvor od 30 dana prema osumnjičenom I.S. (19) iz mesta Popović zbog sumnje da je izvršio krivično delo n asilje u porodici .

Osumnjičenom se stavlja na teret da je 22. marta oko 8.50 časova, u Dobrici, nakon kraće verbalne rasprave, najpre fizički nasrnuo na svog oca, oštećenog G.S. (48) iz mesta Popović, udarajući ga rukama u predelu tela, a potom mu kuhinjskim nožem naneo povredu u vidu ubodne rane u predelu butine leve noge.