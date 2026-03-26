Kurir je i ovog, kao i kobnog 26. marta 2024. godine bio u Banjskom polju, na mestu na kom je devojčica poslednji put viđena.

Mesto na kom je poslednji put viđena dvogodišnja devojčica

Podsetimo, tog dana majka, Ivana Ilić, je došla sa njom i sinom na svoje staro i zapušteno porodično imanje. Danku je na kratko ispustila iz vida kako bi sinu iz auta donela vodu. Kako tužilaštvo smatra, devojčica je za to vreme uspela da izađe na put kojim su službenim autom "fijat panda" prolazili Srđan Janković i Dejan Dragijević. Kolima su, kako je tužilaštvo opisalo, udarili dete, uneli u auto, odvezli na deponiju i bacili. Kako telo nije nađeno, tužilaštvo smatra da je premešteno na nepoznatu lokaciju, a da je u tome učestvovao treći optuženi, Radoslav Dragijević, inače otac Dejana Dragijevića. Misteriju pojačava i to što su okrivljeni prvo priznali zločin, a onda su sve porekli.

Danka Ilić

U dvorištu oronule kuće u Banjskom polju, vreme kao da je stalo, a na mestu gde je devojčica, prema rekonstrukciji događaja, izašla na put, postavljena je klupa.

- Sablasno izgleda, napušteno i prazno. Zaraslo u šiblje, ograda oronula, kuća oronula... I dalje se pitamo šta se tu dogodilo, kako i zbog čega. Ovo imanje krije tajnu - pričaju meštani Banjskog polja kod Bora.

Meštani kažu za Kurir da im i danas nije sve jedno, kruže razne teorije o tome šta se desilo.

- Verujem da ona nije mrtva već da je negde daleko odvedena, ali i da je odgovoran neko iz njenog okruženja - kaže jedna meštanka Banjskog polja i ističe da je to naselje nekada važilo za najbezbedniji deo Bora.

- Ovde se pre tog događaja nikad ništa slično nije dogodilo. Živeli smo bezbrižno i mirno, ali evo već dve godine smo uznemireni, roditelji više ne smeju da puste decu samu, ko zna šta može da se desi - pričaju žitelji borskog sela.

Ima i onih koji misle da je "neka viša sila" umešala prste u nestanak deteta.

- Verujem da je u pitanju vlaška magija. Ne mislim da su tu čista posla, postoje nelogičnosti koje ukazuju na to - kaže drugi građanin.

Javnost je podeljena i po pitanju krivice osumnjičenih, Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, koji su uhapšeni deset dana nakon nestanka Danke Ilić i još uvek se nalaze u pritvoru.

Dejan Dragijević i Srđan Janković Foto: Nemanja Nikolić

- Videćemo šta će sud reći. Slučaj je iz zaječarskog premešten u negotinski Viši sud koji bi baš ovih dana trebalo da donese odluku o trećoj po redu podignutoj optužnici protiv Jankovića i Dragijevića - kaže sagovornik Kurira.

Naši sagovornici dodaju i da im nije jasno zbog čega e telo devojčice, ako je zaista ubijena, premešteno.

Putanja kojom se kobnog dana, kretala Danka Ilić

- Nije nam jasno, ako su okrivljeni priznali sve na početku istrage, zašto nisu rekli gde je telo? Sve su priznali, osim toga, i to je pitanje na koje nikako da dobijemo odgovor. Doduše, oni jesu porekli to posle, ali prvo rekli, pa porekli, malo je sve to zamršeno i tajnovito, i zato mislimo da tu nisu baš čista posla - pričaju žitelji Banjskog polja.